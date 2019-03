Plekanec, klíč Kladna pro baráž. Jeho přínos není jen o gólech, chválí Jágr | iSport.cz

Z kabiny se ještě ozýval vítězný hlahol. Rytíři právě zdolali Jihlavu 4:2, na zápasy 4:1, a otevřeli si cestu do baráže. Když o tom Tomáš Plekanec vykládal, tradičně mluvil potichu, sotva byl slyšet. Žádné vítězoslavné burácení.

Prostě celý on. „Emoce nikdy moc nedávám najevo,“ říkal několikrát v minulosti. I teď se to ukázalo. Při rozhovorech se až tak nerozváže. Zato na ledě byl při kladenském úspěšném tažení v play off klíčovým mužem. Vyhrál produktivitu celých vyřazovacích bojů, v deseti zápasech si připsal patnáct bodů (4+11).

I když největší personou mužstva je Jaromír Jágr, je to právě skloubení ofenzivního i defenzivního umu od čísla 14, které je pro Kladno klíčové. I jeho úspěšnost při vhazování (téměř 63 procent). „Sebe neřeším. Nejsem tady kvůli výkonům. Koukám jenom na to, abychom se pokusili postoupit do extraligy.