Proč by Sparta (ne)měla sesadit kapitána? Nemůže to být „prudič“, řešení tu je

Zaprvé: Věci ohledně kapitána bude Sparta komunikovat ve středu, kdy se na Letné koná předsezonní tisková konference.

Zadruhé: „Ještě jsme se nerozhodli,“ odpověděl v rozhovoru pro Ligu naruby Brian Priskena dotaz, zda bude Filip Panák dál mužem s páskou na rukávu. „Pro mě osobně je hodně důležité, kdo bude kapitánem. A nemyslím si, že by to měl rozhodnout jen hlavní kouč. Měl by k tomu co říct i sportovní ředitel a lidé ve vedení.“

Tedy vedle Priskeho jde o Tomáše Rosického se Sivokem. Sparta dál pokračuje v trendu, kdy si hlavu nevolí sami spoluhráči. To však není zásadní věc, důležité je, kdo nakonec bossem bude. Ne, nejde jen o hru slov, jedná se o opravdu zásadní pozici.

„Kapitán Sparty je jako premiér českého fotbalu,“ řekl trenér Jaroslav Hřebík, když vedl Letenské a hlavní postavou týmu byl rekordman v počtu titulů Jiří Novotný. „Prezident je kapitán reprezentace,“ dovysvětlil kouč.

Ostatně také debaty o působení posledního lídra Panáka potvrzují, o jak exponovanou funkci kráčí. Stoper byl často zpochybňován, a to vlastně už před začátkem sezony. Neměl to jednoduché, přicházel po Ladislavu Krejčím, což je vlastně prototyp alfasamce. Panák je klidnější, ne tak výrazný.