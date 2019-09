Manažer Motoru: Posily se shání hůř. Ať postupuje vítěz základní části | iSport.cz

Když opomeneme úvodní „nultou“ sezonu znovuzrozeného klubu, má budějovický celek na kontě pět pokusů o návrat do nejvyšší soutěže. Třikrát Jihočeši neuspěli v baráži, dvakrát je zastavilo už semifinále play off. Teď bude tým Václava Prospala bušit na extraligová vrata pošesté. A díky zrušení baráže bez nutnosti konfrontovat se s celky o patro výše. „Nejspravedlivější by ale podle mě bylo, kdyby šel nahoru už vítěz základní části,“ říká klubový GM Bednařík.

První liga s sebou letos nese zásadní novinku. Zmizela baráž a je tu přímý postup. Pro vás jako prvoligový celek asi výtečná zpráva.

„Určitě je nový systém pro týmy z první ligy lepší, bude jednodušší se probojovat výš. Byť přes baráž postoupila celá řada prvoligových týmů, jen my ne. (usmívá se) Na druhou stranu, nejspravedlivější by podle mě bylo, aby nahoru šel vítěz základní části první ligy. Takový tým musel prokázat největší sílu a nejvyšší kvalitu nikoliv jen v posledním měsíci a půl, kdy je play off, ale v průběhu celé základní části. Na každý tým přijde pokles výkonnosti, zraní se vám třeba klíčový hráč nebo první brankář. V základní části máte možnost na to reagovat, v play off ne. Úsek sezony, kdy máte mít nejlepší formu, je zkrátka relativně krátký. Na druhou stranu pořád lepší tento nový model, než se prokousávat nahoru přes baráž.“

Jak byste ale něco takového vyřešil technicky? Nekončila by první liga příliš brzy?

„Vítěz základní části by byl známý na konci února, tento tým by sezonu skončil a vůbec to nevadí. Měl by dostatek prostoru na to, aby úspěch oslavil a aby se připravil na těžkou následující sezonu v extralize. Teď je to postavené tak, že ti, co bojují až do konce, ví až na konci dubna, jakou soutěž budou příští sezonu hrát. Teprve tehdy zahájíte jednání s partnery o tom, jak bude vypadat finanční podpora pro příští ročník. Delší než jednoleté kontrakty totiž podepisujeme zcela výjimečně a tím pádem jste na vodě s tím, koho si na hráčském trhu můžete dovolit oslovit. Na konci dubna je přitom hráčský trh přebraný a případný postupující z první ligy je ohledně posílení kádru ve velmi nevýhodné pozici. S jakým budete pracovat rozpočtem, tak víte až v průběhu května a června.“

A zbytek ligy by hrál dál?

„Všichni se shodneme na tom, že play off je bonbonek a jeho atraktivita je nenahraditelná. Proto myslím, že by týmy na druhém až devátém místě mohly hrát vyřazovací část a vítěz by si zajistil souboj s předposledním týmem z extraligy. Tímto způsobem by šlo zachovat dramatičnost. Navíc si po už mnohaleté zkušenosti v první lize myslím, že vážně není na škodu, když je propustnost mezi ligami vyšší. Když se v první lize objeví extraligové týmy, jeden rok se jdou diváci podívat na Kladno, další na Chomutov. Pokud by se týmy mezi ligami častěji míchaly, postupovaly a sestupovaly, kvalitě a atraktivitě soutěže by to prospělo. Ale podrobně jsem se tím nezabýval a tak nevím, zda by šlo vše sladit termínově.“

Zmínil jste, že už řada týmů z Chance ligy postoupila. Jihlava vsadila na týmový výkon, Kladno do extraligy dovedli dva hráči odskočení od všech ostatních. Tahle cesta asi u vás reálná není a musíte vsadit na týmovost a bojovnost.

„Ano, to je naše cesta. Stále sice máme aktivně hrající odchovance, kteří to dotáhli do světa a do reprezentace, hrát první ligu v Budějovicích pro ně ale není atraktivní. Hodně širokou enklávu hráčů, kteří by nám byli schopni pomoct, proto máme třeba v Plzni. Jsme tedy postaveni před úkol postoupit ne cestou kádru nabitého špičkovými odchovanci, ale cestou týmovosti.“

Motor se už o postup reálně snaží dejme tomu pět let. Jak se za tu doba změnila situace z hlediska domlouvání nových posil? Je snazší hráče do týmu dostat, nebo naopak složitější, když se nedaří postoupit?

„Je to pro nás čím dál tím složitější. Když jsme před pěti lety řekli: „Přijď, tady máš dobrou smlouvu, výborné zázemí a my s tebou postoupíme“, znělo to věrohodně. Dnes, po šesti sezonách v druhé nejvyšší soutěži, lze slovům o rychlém postupu uvěřit asi jen těžko a tak je to obtížnější. Na dramatické přeplácení hráčů zase nemáme dostatečně naditou pokladnu. Víceméně jsme se stali tradičním prvoligovým klubem. Sice se špičkovým rozpočtem a organizací pro danou soutěž, ale nic víc. To je ale nám všem málo a už to musíme změnit.“

Když jste zmínil tu Plzeň plnou budějovičáků... Člověka napadne, že by v případě postupu skutečně mohl v Budvar aréně fungovat nabitý kádr. Teď se ale hráči domů za první ligou nevrátí.

„Po extralize se pohybuje celá řada Jihočechů a našich odchovanců a mohu se domnívat, že kdyby dostali od nás dobrou smlouvu, tak by dali přednost tomu hrát v Budějovicích a ne jinde. A věřím, že bychom jim dobrou smlouvu byli schopni nabídnout. To, co jim ale zatím nabídnout neumíme, je extraliga.“

Jedna věc je lákat hráče, druhá přesvědčovat partnery, aby do klubu nadále dávali peníze, i když se postoupit stále nedaří. Je i tohle obtížnější než dřív? Třeba šéf Madety Milan Teplý se v médiích dřív vyjádřil poměrně razantně, že už ho dávat peníze do první ligy moc nebaví. Na druhou stranu Madeta coby důležitý partner stále zůstává.

„Cítím to tak, že všichni partneři nás podporují zejména proto, že to jsou Jihočeši a chtějí pomáhat k něčemu, co do našeho kraje historicky patří, což extraliga je. Pocity, které pan Teplý vyjádřil, určitě zmítají i mnoha našimi dalšími partnery, už je štve, že jsme ještě nepostoupili a nějakým způsobem nám to vyčítají. Na druhou stranu tím, že se vrací a vrací, dokazují, že věří tomu, co děláme, věří cestě, po které jdeme a tomu, že jednoho dne se nám to podaří. A jsou si vědomi toho, že když se k nám otočí zády, tak se nám to nepodaří zcela jistě nikdy, protože bez finanční podpory partnerů hokej prostě hrát nemůžeme.“

Promítlo se zrušení prolínací soutěže i do toho, jak sestavujete kádr? Play off první ligy je jiná soutěž než baráž, což je de facto kratší základní část.

„Jednoznačně. Změna systému přinesla změnu i v tomto. V minulých sezonách jsme kádr sestavovali vlastně na tři rozdílné soutěže. Základní část, ve které je cílem si vybojovat co nejlepší postavení pro play off, ale hlavně hrát atraktivní hokej a bavit diváky. Následuje play off, což je úplně jiná soutěž, kde do utkání jdete s tím, že vyhrát musíte. Hraje se jiný hokej, play off je vyhrocené, plné emocí, na hráče jsou kladeny mnohem vyšší psychické a fyzické nároky. Je to mnohem víc o bojovnosti, obětavosti, týmovosti, velmi často o prvním vstřeleném gólu a o brankářích. Zrušená baráž přinášela zase jiný styl hokeje a zejména nutnost se minimálně vyrovnat, ale vlastně překonat extraligové týmy, které disponovaly kvalitnějšími hráčskými kádry. Museli jste zvažovat posilu s ohledem na to, aby byl schopen podat odpovídající výkon ve všech třech soutěžích. Od letoška to tedy ladíme jen na soutěže dvě, takže to bezpochyby na složení kádru vliv má.“

Kádr se z velké části změnil, trenér ale zůstává. Václav Prospal je emotivní, mnohdy ostrý, což každému nemusí vyhovovat. Nemyslíte, že to některé hráče může odradit? Řeknou si, že to nemají zapotřebí a radši půjdou jinam, kde budou mít větší „klid“.

„Nic takového jsem nezaznamenal. Forma, kterou se hráči dozvídají „pravdu“ o svém výkonu, je velmi důrazná, nic proti ní ale nemám a nemyslím, že by byla přes čáru. Je ostrý, tvrdý, dbá na nejmenší detaily, myslím ale, že je k hráčům férový.“

V kádru pokračuje Václav Karabáček, který patřil v minulé sezoně k největším tahounům týmu. Jak bylo těžké ho udržet v první lize?

„Dostal od nás velmi dobrou nabídku odpovídající míře našeho zájmu o něj a odpovídající jeho předpokládané roli v týmu. Rozhodlo asi několik faktorů – kromě zajímavé nabídky si myslím, že velký vliv na jeho setrvání mělo to, že bude nadále hrát pod Vencou Prospalem. Pod jeho vedením v našem klubu pookřál a ukázal, že má veliký potenciál. Že měl nabídky i z extraligových klubů, o tom absolutně nepochybuju.“

Věc, která se v budějovickém prostředí řeší dlouhodobě, je hledání střelce. Do klubu kolikrát přišli hráči, ať už Vlastimil Dostálek nebo Martin Novák, kteří přišli odjinud právě s pověstí šutéra, ale příliš na to v Motoru nenavázali. Čím to je? Větší tlak, větší konkurence?

„K jmenovaným hráčům bych přidal ještě třeba Lukáše Žálčíka, Luboše Roba mladšího nebo Pepu Mikysku, ti všichni toho u nás moc neukázali, ale jinde se jim daří nebo dařilo náramně. Jinak je to těžká otázka. Bude to ovlivňovat celá řada faktorů: Větší tlak na hráče, nutnost vybojovat si místo v silném kádru. Přechodně se musí hráči vyrovnat třeba s menším ice timem, na což nemusejí být zvyklí. Někteří hráči možná přišli o herní volnost, kterou jim trenéři jinde dopřávali, jelikož jim to na ledě vraceli tím, že byli velmi produktivní. U nás všichni musí dodržovat systém, který všichni naši trenéři vyžadovali. Může to ale být i tím, že jim mnohdy trenéři nedokázali najít správné místo či roli, dostatečně je nepodrželi, nedokázali z nich dostat maximum.“

Kromě zrušení baráže se Chance liga mění i v základní části. Nově se soutěž po polovině rozdělí na horní a dolní polovinu, takže přibudou zápasy s celky mířícími do play off. Je to vítaná změna, nebo jen nejlepší z nabízených variant?

„Náš klub hlasoval pro vítěznou variantu. Tu jsme vybrali, protože reálně hrozila možnost, že by se liga rozdělila na Čechy a Moravu, kterou jsme považoval za jednoznačně nejhorší možnou. Moravské kluby se o takové rozdělení pokoušely již v předchozích letech. To jsme určitě nechtěli a jelikož jsme měli zprávy, že se ambiciózní kluby kloní k variantě rozdělující týmy dle výkonnosti, zvolili jsme ji také. Přináší více zápasů s kvalitnějšími týmy. Předpokládám, že se umístíme do osmého místa a ubudou nám utkání s celky, kde i kvůli tomu, že je liga nesestupová, vlastně vůbec o nic nepůjde. O výsledky a často ani o diváky. Osobně jsem ale konzervativní a v klidu bych pokračoval stejným modelem, jako byl doposud. Nový model má své přednosti, ale i nevýhody, a to zejména pro ty, kteří zůstanou dole.“

Jako GM Motoru se zúčastňujete různých debat a konferencí, nejen o první lize, ale i o celém českém hokeji. Nedávno se konala velká konference svazu, kde nový šéftrenér Filip Pešán nastínil vizi, kam by se měl český hokej nyní ubírat. Věříte, že je to dobrá cesta?

„Vnímám to velmi pozitivně. Konečně po dvaceti letech přistaneme nohama na zemi, přestaneme se plácat po ramenou a přijmeme současnou skutečnost. Přiznáme si, že už zdaleka nejsme hokejová velmoc, kterou jsme byli před dvaceti lety, že už náš výchovný systém mládeže nechrlí špičkové mládežnické hráče, kteří obohatí světový hokej. Že začneme pracovat jinak, líp, a vrátíme český hokej opět mezi top hokejové národy.“