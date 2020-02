Událost v první lize! Legenda Vykoukal se vrátil do akce, překonal Jágra | iSport.cz

Jaromír Jágr si před zápasem roku s Pardubicemi dal pořádně do těla se svým pověstným závažím • Pavel Mazáč / Sport

Psal se 4. duben 2012, kdy dvojnásobný vítěz extraligy Jiří Vykoukal odehrál v dresu Plzně svůj poslední zápas kariéry. Nyní téměř po osmi letech vyrazil zpět do akce.

V nadstavbové části Chance ligy o předkolo play off, ve které Prostějov momentálně ztrácí na postup devět bodů, se rozhodl ostřílený bek pomoci svému týmu. Fyzickou kondici na to zřejmě pořád má. Před startem probíhajícího ročníku absolvoval s hráči Jestřábů fyzické testy a výsledky byly vynikající, ne-li nejlepší z celého mužstva!

„Fyzičkou bych na to nejspíš měl, ale nevím, jak by to bylo s formou,“ smál se tehdy hlavní kouč a sportovní manažer v jedné osobě. Po půl roce, během kterého Vykoukal z trenérské lavičky odešel a uvolnil místo Ladislavu Lubinovi, se chtěl sám přesvědčit, jestli má pořád formu.

Ostřílený veterán s celkem 612 starty v extralize, z nichž většinu odehrál za Spartu, se rozhodně neztratil. Proti jihlavské Dukle nastoupil po boku o 26 let mladšího obránce Jakuba Břežáka. Na hřišti strávil přes 17 minut, dostal se do slibné šance a zahrál si v přesilovce i oslabení.

Šťastného comebacku se ale nedočkal. Vykoukal při svém střídání nezabránil v první třetině inkasované brance a ve druhé dvacetiminutovce po podražení hostujícího útočníka Michala Poletína daroval Jihlavě přesilovku, kterou po následném vyloučení Tomáše Janduse využil ve dvojnásobné výhodě Matěj Pekr. Zkušený forvard se ve stejné herní situaci prosadil znovu ve třetí třetině a pojistil tak mužstvu z Vysočiny účast v předkole o patnáct bodů.

I přes nepříjemnou porážku, která Prostějovu vzdálila šance na play off, si Vykoukal zasloužil velký respekt nejen od domácích fanoušků. Sportovní šéf Jestřábů ostatně není prvním někdejším hokejovým tahounem, který v aktuální sezoně překvapil velkým návratem. Václav Prospal, současný trenér českobudějovického Motoru odehrál v listopadu zápas ve druhé lize za David Servis České Budějovice.