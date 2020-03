Jágr nechtěl Kladno posilovat, teď ušetří. Bude ořezávat platy? | iSport.cz

Když se koncem minulého roku pustil veřejně do rozboru ekonomického stavu extraligy a jejich vyhlídek, vyhlásil, že soutěž nutně potřebuje levnější provoz, jinak řada týmů zkrachuje. Za to kolem sebe poslouchal pískot, ostrý nesouhlas hráčů a fanoušků. Nyní se dají slova Jaromíra Jágra považovat téměř za prorocká. „Ale to jsem nevěděl, jaká přijde zkáza,“ zmiňuje nyní majitel Rytířů direkt koronavirové pandemie. Pro iSport.cz Jágr promluvil poprvé od pádu jeho týmu do Chance ligy.