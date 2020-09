Plekanec po prvním zápase: Věřím, že se vrátíme nahoru. Přemluvil už Jágra?

Stoupl si s rouškou s kladenským motivem před novináře. Obvykle mluví potichu, tentokrát slyšet nebyl skoro vůbec. „To je tou silnou rouškou!“ usmál se útočník, který se do Kladna vrátil z rodinných důvodů. Aby byl nablízku nemocné mamince. Jaromír Jágr ještě podle očekávání nenastoupil, dává se dohromady po zranění. Ale hned po utkání si šel v rámci tradiční večerní seance zatrénovat individuálně…

Jak jste se dostával do tempa?

„Těžce… Dlouho se nehrálo, není to sranda. Poslední soutěžní utkání bylo na začátku března někdy. Od té doby jeden přátelák, který se ani nedá počítat. Takže to bylo náročný. Ale vyhráli jsme, jedeme dál.“

Je dobře, že jste na rozjezd narazili na Kolín, který postoupil z druhé ligy?

„Ono to bylo jedno, protože jsme nehráli hrozně dlouho. Není legrace do toho skočit a hrát o body. Víme, že musíme vyhrávat hned od začátku, kdo ví, jak se sezona vyvine. Uspěli jsme, ale pozor, oni byli nepříjemní. Nebylo to vůbec jednoduchý, i když výsledek byl nakonec jasný. Ale bojovali, v první třetině byli daleko rychlejší, silnější než my.“

Co jste říkal na mladé spoluhráče, kteří dostávají velký prostor? A daří se jim?

„Hráli fakt výborně. Doufám, že se budou stále zlepšovat, je to pro ně obrovská výzva do sezony. Aby se zlepšovali a hráli ještě důležitější roli. Nemá cenu to hodnotit po prvním utkání, sezona je dlouhá, uvidíme, jakou si udrží výkonnost.“

I když kdo ví, jak sezona bude dlouhá….

„No, to je druhá věc.“

O to je důležitější vyhrávat každé utkání? Abyste pro případ, že ročník bude nedohraný, měli co nejlepší pozici?

„Je to tak. Je potřeba vyhrávat a být na prvním místě. Může se stát cokoliv. Nevíme, co bude za týden, za měsíc. Jestli padesát procent utkání vůbec stihneme. Fakt nikdo neví. Musíme jenom doufat, že se přes tohle těžké období všichni nějak prokousáme a dohrajeme to.“

Dorazilo jen 1670 lidí, ale atmosféra byla slušná, že?

„Tady na Kladně je vždycky. Ať je tisíc fanoušků nebo mnohem víc. Na to, v jaké jsme době a co se děje, si myslím, že to bylo super. Doufejme, že to tak zůstane, nebo že jich přijde i víc. Že se nebudou bát chodit, i když musejí dodržovat pravidla. Musíme si užít každé utkání v takovém počtu.“

Ve středu byste měli hrát se Slavií, i když situace se může měnit. Jak to sledujete?

„Pro nás je hlavní, abychom se soustředili na naši hru. Aby si tým sednul. Pauza byla dlouhá, nebylo moc tréninků, kluci byli v karanténě. Takže je potřeba spoustu toho nabruslit, natrénovat. Teď musíme jít postupně. Doufejme, že to k něčemu bude a sezona se dohraje.“

Vaše spolupráce v první lajně hlavně s Adamem Kubíkem byla nadějná.

„Hrál výborně, znám ho už z dřívějška. Je to obrovský talent, když na sobě bude pracovat, může mít pěknou kariéru. Věřím, že to bude dokazovat i se silnějšími soupeři a bude takhle vynikat. Je to další z mladých hráčů, který může hrát v dalších letech pro nás důležitou roli.“

Majitel Jaromír Jágr vtipkoval, že jste měl při vyjednávání podmínku, aby hrál i on. Tak už jste ho přemluvil?

(usměje se) „To nebyla podmínka… Jenom jsem se ho ptal, jestli bude hrát, nebo ne. Docela se nám minule v úspěšné baráži dařilo. Nenazýval bych to jako podmínka. Ale pokud se vrátí, tak pro fanoušky a celý tým je to obrovská posila a vzpruha v bojích o postup.“

Jak jste se po roce cítil v kladenském dresu?

„Přišlo mi, jako kdybych ani neodešel. Nic jiného jsem neřešil, jsem rád, že jsem tady. Věřím, že to vrátíme zpátky nahoru do extraligy. Situace tomu nahrává, že to můžeme zvládnout.“

Takže nad jinými variantami jste nepřemýšlel?

„Ne, s nikým jiným jsem ani nemluvil. Nehledal jsem nic, ani jsem se neptal. Přišel jsem sem s kluky trénovat, potom jsme si s Jardou (Jágrem) sedli a domluvili jsme se.“

Neláká vás formou střídavých startů extraliga?

„Vůbec nevím, co bude, nepřemýšlel jsem nad tím. Není to na pořadu dne. Je to den ode dne, bůhví, co bude. Bavit se o extralize teď nemá smysl.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:48. Račuk, 16:09. Kubík, 23:20. Kubík, 26:39. Plekanec, 41:46. Pitule, 47:54. Račuk, 48:34. Pitule Hosté: 11:58. Jankovský Sestavy Domácí: Košarišťan (Brízgala) – Kehar (A), Zelingr, Mikliš, Frye, V. Sorokin, Ticháček, Štochl – Melka, Plekanec (C), Kubík – Guman, Račuk (A), Bílek – Š. Bláha, Pitule, Hajný – Filip, Šapovaliv, Hlava. Hosté: Sejpal (49. O. Martínek) – Husa, Kukla, Blaha, Pýcha, Muška, Zdeněk – Jankovský (C), Šafránek, Z. Král (A) – L. Krejčík, Zumr, Síla – Mašín, Štohanzl, Petržilka – Kozák, Semirád, Němec. Rozhodčí Bejček, Valenta – Flegl, Beneš Stadion ČEZ stadion, Kladno