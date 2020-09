Takový talent se nevidí! Dal přednost Kladnu, je mu 16, učí se od pana Jágra

Z olympijských her mládeže si Matyáš Šapovaliv odvezl bronzovou medaili • Profimedia.cz

Z olympijských her mládeže si Matyáš Šapovaliv odvezl bronzovou medaili • Profimedia.cz

Z olympijských her mládeže si Matyáš Šapovaliv odvezl bronzovou medaili • ČOV/Václav Pancer

Z olympijských her mládeže si Matyáš Šapovaliv odvezl bronzovou medaili • ČOV/Václav Pancer

Z olympijských her mládeže si Matyáš Šapovaliv odvezl bronzovou medaili • ČOV/Václav Pancer

Z olympijských her mládeže si Matyáš Šapovaliv odvezl bronzovou medaili • ČOV/Václav Pancer

Praly se o něj elitní finské kluby. Chtěly ho získat do svých mládežnických vývojových programů. Nepovedlo se. Matyáš Šapovaliv si nakonec plácl s Kladnem. V 16 letech má místo v mužském týmu Rytířů, krom toho dominuje juniorské extralize, kde jako zelenáč vládne kanadskému bodování. Seznamte se s jedním z největších talentů českého hokeje.

Jako první vás u něj praští do očí jméno. Matyáš? Běžné, ale Šapovaliv? To zavání Ukrajinou. „Jsem ale Čech jak poleno,“ ujišťuje se smíchem sympatický mladík. „Naše rodina je původně někde od hranic Ruska a Ukrajiny. Je to ale už několik generací zpátky, takže ani nevíme, jestli tam nějaké příbuzné ještě máme.“

Táta je hasič, máma pracuje v kanceláři. Nikdy profesionálně nesportovali. „Poprvé mě vzali na hokej jako prcka do O2 areny, od té doby jsem to hrozně chtěl zkusit. Dovedli mě pak na stadion do Berouna, kde mě to hned chytlo,“ vzpomíná.

Kromě něj hraje hokej také mladší sestra Adéla, která už je ve 14 letech v kádru národního týmu dívek do 18 let. „Neztratila by se ani mezi kluky. Je úžasná!“ říká Matyášův agent Martin Podlešák.

Před aktuální sezonou musel řešit řadu nabídek ze Skandinávie. Zejména finské kluby o mladého Šapovaliva hodně stály. Návrhy přišly z Lahti či Jukuritu. Největší zájem měla ale věhlasná akademie Jyväskyly, kam byl český talent pozvaný i na několikadenní kemp.

„Zájem o Matyho byl enormní. Od českých klubů i ze zahraničí. Finsko v Evropě v práci s juniory nemá konkurenci. Test v Jyväskylä byl úžasný. Mají tam skvělé programy, vše je navázáno na školu. Zápasy jsou o víkendech, aby nic nezameškali. Přesně ví, kde chtějí mít hráče za rok, za dva. Chtějí vychovávat hokejisty, ale i lidi do života. My na to tady mnohdy nedbáme. Dlouho jsme debatovali, jakou cestu zvolit,“ popisuje Podlešák.

Nakonec vyhrálo setrvání v Kladně, kde Šapovaliv působí od svých třinácti, kdy tam přestoupil z Berouna. Ač z malého klubu, do akademie přicházel vyhraný a s kvalitním základem. Ten mu dal mimo jiné i Podlešákův otec Petr Třinecký, aktuálně šéftrenér berounské mládeže, který Šapovaliva vedl od přípravky.

Čím Rytíři zvítězili nad finskými lasy? Šestnáctiletému mladíkovi slíbili místo