Čelil Crosbymu i Chárovi, skončil v Porubě. Stačit muselo i 150 dolarů

Kdyby Poruba 7. října zvládla domácí duel se Slavií, byla by samostatným lídrem druhé nejvyšší soutěže. Muštukovs se v brance činil, z 27 střel propustil jedinou, ale nakonec opouštěl led zachmuřený. Jeho parťáci nedali před prázdnými tribunami podruhé v řadě ani jednu branku (předtím 0:3 s Přerovem) a do čela Chance ligy vpustili další tři týmy. Šestnáct bodů jako Poruba má i Jihlava, Slavia a Benátky.

Hned sedm z devíti utkání TORAXU v sezoně chytal veterán Muštukovs. A vede si výborně, 1.96 brankový průměr s úspěšností 92.71 % ho řadí mezi nejlepší gólmany soutěže. Plní očekávání, aby také ne, když se představil na dvou olympiádách. Navíc mentoruje své kolegy, dvojka Frederik Foltán je o 13 let mladší, Marek Slíž dokonce o 19 let.

Do Ostravy přilákal 36letého rodáka z Rigy prostý záměr. Zkusit si hokej v zemi, kde ještě nepůsobil. A takových zas tolik není. Ale nepředbíhejme. „Rozhodlo, že je Česko hokejovou zemí. Věřím, že tady má každá soutěž kvalitní hráče a i trenéry. Chtěl jsem zároveň hrát v zemi, ve které jsem ještě nepůsobil. Je pravda, že toho o lize moc nevím, ale mám zprávy, že je kvalitní, těším se moc,“ citoval po podpisu smlouvy klubový web Poruby gólmana, který byl součástí lotyšské reprezentace i v roce 2015 při MS v Praze a Ostravě.

Pamatujete? Asi ne, pojďme rekapitulovat. V O2 areně v otevíracím zápase šampionátu čelil Kanadě a od našlapané party okolo Sidney Crosbyho, Nathana MacKinnona, Matta Duchenea nebo Jasona Spezzy schytal za 24 minut pět branek a mazal na střídačku. Další šanci už nedostal, zbytek zápasů odchytal Edgars Masalskis a Lotyšsko skončilo v „české“ skupině A se ziskem pěti bodů předposlední.

Zničený Ervins Muštukovs na MS 2015 loví ze své sítě další puk, který za jeho záda dostala Kanada. • Foto profimedia.cz

Sestupující Rakousko udělalo bodíků stejně, ale klíčový souboj s pobaltskou zemí ztratilo 1:2 v prodloužení. „Nevzpomínám na to moc rád. Byl jsem sice na MS, ale chytal jsem jednu třetinu. Na tomto šampionátu kanadští hráči poráželi všechny týmy velkým rozdílem, vždyť ve finále smetli Rusko 6:1. Pro nás i mě osobně to byl každopádně opravdu těžký zápas,“ vrátil se do Prahy 2015 Muštukovs, který měl na tehdejšího kanadského kapitána Sidney Crosbyho i jednu vousatou vzpomínku.

Stejně jako každý hokejista toužil v mládí po NHL, do Kanady odešel, když mu bylo devatenáct. A v QMJHL, kde v sezoně 2003/04 hájil barvy Drummondville Voltigeurs, jeden rok nastupoval proti o tři roky mladšímu Crosbymu, tehdejší superstar Rimouski Océanic. Ale zatímco Crosby udělal za dvě sezony v QMJHL 303 bodů, Pittsburgh z něj v roce 2005 udělal jedničku draftu a superstar NHL, Muštukovs se vrátil domů do Metalurgs Liepaja.

Jeho Drummondville sice prošel do play off, ale vypadl v prvním kole se Shawinigan, který následně ve čtyřech zápasech vypráskalo právě Crosbyho Rimouski.

„Když se na to teď podívám zpátky, tak pořád věřím, že to bylo správné rozhodnutí. Byla to pro mě skvělá zkušenost, nastupoval jsem proti Crosbymu, Coreymu Crawfordovi a dalším skvělým hráčům. Taky jsem se tam naučil dobře anglicky. Věřím, že každý mladý brankář, který v Evropě nemá dobrý kontrakt, by takovou příležitost měl vyzkoušet,“ vyznal se ve velkém rozhovoru pro hokej.cz Muštukovs.

Před startem ročníku 2006/07 vyrazil za oceán znovu, ale ani další dva roky kýžené proražení nepřinesly. „Tehdy bylo velice těžké najít si angažmá, takže jsem začal v SPHL s týmem Knoxville Ice Bears, kde jsem hrál za 150 dolarů týdně. Pak mě povolali do ECHL, tam už jsem bral 370 dolarů týdně a dokončil sezonu v týmu Toledo Storm. Dařilo se mi tam, takže si mě nechali i příští rok a mohl jsem se zúčastnit kempu Manitoba Moose, kteří hrají AHL. Naneštěstí pro mě tam bylo šest brankářů s kontrakty v NHL, takže jsem neměl žádnou šanci.“

Hned sedm z devíti utkání TORAXU v sezoně chytal lotyšský veterán Ervins Muštukovs. A vede si výborně, 1.96 brankový průměr s úspěšností 92.71% ho řadí mezi nejlepší gólmany soutěže. • Foto ČTK

Muštukovs se tak vrátil do Evropy a začalo neuvěřitelné kočování. Za deset let prošel rodnou hroudou (Dinamo Riga, Olimp Riga), Anglií (Sheffield Steelers), Švédskem (Mora IK), Dánskem (Odense Bulldogs, Esbjerg Energy, Aalborg Pirates) a Francií (Grenoble, Nice, Mulhouse).

„Rád střídám místa a vždycky se těším na nové výzvy. Z každé země a hokejové soutěže si odnesete dobré i špatné vzpomínky. Třeba Británie byla skvělá, může tam hrát až patnáct zahraničních hráčů v jednom týmu, takže se tomu těžko dá říkat britská liga. Atmosféra byla fantastická, Angličané hokej milují. Když proti sobě v Sheffieldu hráli dva rivalové, tak přišlo i deset tisíc lidí,“ dodal pro hokej.cz Muštukovs, který byl po sezoně 2010/11 na Ostrovech za boha.

Překonal rekord v počtu zápasů s čistým kontem (z prvních devíti utkání soupeře nuloval hned čtyřikrát, celkem pak desetkrát) a byl po zásluze vybrán do výběru Elite League, který se v rámci exhibičního utkání v Odyssey Areně v Belfastu utkal s Bostonem. Bruins zkraje října 2010 zvítězili 5:1, góly obstarali 2x Tyler Seguin, Zdeno Chára, Dennis Seidenberg a Milan Lucic.

Pro Sheffield v roce 2017 Muštukovs vychytal i mistrovský titul.

„Mým osobním cílem je vždy totéž – hrát dobře a pomáhat klubu vyhrávat každé utkání,“ zakončil povídání pro hcporuba.cz Muštukovs, velký milovník návštěv hradů a zámků.

Už byl v Hradci nad Moravicí, Slezskoostravském hradě nebo na Bouzově. A taky navštívil Olomouc a Nový Jičín. Čas teď má, kdy opět nasadí bílé betony je ve hvězdách. Pokud se COVID opatření a s nimi spojené stopnutí všech sportovních soutěží neprodlouží, čeká Porubu další utkání v sobotu 10. října na ledě Havířova.

PŘEDSEZONNÍ POSILY RT TORAX PORUBA Ervins Muštukovs (brankář, Olimp Riga) Jiří Matoušek (brankář, Havířov) Lukáš Kozák (obránce, Poprad) Dušan Žovinec (obránce, Chomutov) Jakub Teper (obránce, Vsetín) Markus Korkiakoski (útočník, Litoměřice) Lukáš Endál (útočník, České Budějovice) Petr Stloukal (útočník, Chomutov) Michal Hotěk (útočník, Nová Paka) Radek Pořízek (útočník, Havířov)