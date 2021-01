Jágr přijel pro porážku vlakem. Přerov věděl, že na něj nesmí v rukavičkách

Jak je na tom Jaromír Jágr s formou na prahu devětačtyřicátých narozenin? Martině Sáblíkové neujede, ovšem v souboji odstaví i (z)Zubry. Pokud na něj nebafne Jiří Krisl. Když mu přerovský kapitán jednou nastavil tělo a slavný útočník nemohl projet dál, domácí hráči nadšeně tloukli rukou do mantinelu. „Podali jsme vynikající týmový výkon,“ těšily zadáka dva body.

Pětatřicetiletý Krisl vyprávěl o speciálním zážitku s chutí. „Na Kladno se hraje o něco líp než proti jiným mančaftům. Úplně každý se na něho chce vytáhnout,“ líčil. Ve třetí části měl vousáč s legendou menší problém u branky. Jeden druhému se dívali hodně zblízka do očí. „Bylo to oboustranné pošťuchování, nic nevraživého. On to vzal úplně v pohodě. Jsme sice asi stejné váhové kategorie, ale určitě nejsme bitkaři. Všechno bylo O.K.,“ ujišťoval s úsměvem tvrdý obránce.

Téma Jágr přerovskou kabinou rezonovalo. Jako vždy, když je druhý nejproduktivnější hráč historie NHL v sestavě. „Je to ikona, ale museli jsme si uvědomit, že k němu musíme přistupovat úplně normálně. Ne abychom kolem něho chodili v rukavičkách. Je soupeř jako každý jiný,“ shrnul Krisl.

Od třetí třetiny se na ledě blýskalo souhvězdí Jágr-Plekanec-Marosz. Tři esa Rytířů zamykala soupeře v jeho obranném pásmu a prvoligový debutant v brance Martin Holík sebou mrskal zprava doleva. „Kdyby mi někdo jako malému řekl, že budu hrát v útoku s Jágrem, nevěřím tomu,“ přiznal Marosz. „Víme, že Pleky s Jardou hrát můžou. Po příchodu Rosti Marosze jsme zkoušeli i jiné varianty, abychom byli připravení na play off,“ řekl trenér David Čermák, který JJ postavil do druhé formace. „Myslím, že teď už by měl být k dispozici na každý zápas. Soustředí se jen na hokej.“

Rytíři se svým majitelem v sestavě premiérově prohráli. Po skolení Jihlavy (7:5) a Kolína (2:1) narazili na Hané. Před plným zimákem by to byla pro město daleko větší sláva. Jako před třemi lety, kdy Zubři vyhráli nad Jágrovým souborem 2:1. „Zima 2021, do Přerova přijel Jaromír Jágr a nemohli na to lidi. Kdyby o tom takhle někdo mluvil před rokem, byl by před celou republikou za blázna,“ povzdechl si nad covidovou krizí asistent kouče Jakub Grof. „Jágr má furt obrovskou sílu. To je teď jeho největší devíza. On i Plekanec jsou skvělí. Před těmi chlapy smekám,“ dodal uznale.

Byla to holt „Jágrmánie“ bez diváků. A od 34. minuty také bez brankáře Lukáše Klimeše, který má v Přerově vyřízené střídavé starty z Komety. Tam z jeho úrazu nebudou mít radost. Na Vejmelkova náhradníka spadl útočník Nicolas Hlava a gólman odjel s podporou spoluhráčů do kabiny. Odneslo to koleno. „Snad je to jen natažené,“ přál si ve třetí třetině, kdy se dobelhal na tribunu. Dnes podstoupí vyšetření magnetickou rezonancí. Nějakou dobu si nepochybně odpočine.

Bitvu rozhodla až devátá série nájezdů, v nichž excelovali na jedné straně Matěj Svoboda a na druhé Matyáš Filip. Oba proměnili dva pokusy ze tří. „Matyáš na konci nehrál, ale věřili jsme mu. Už v Sokolově dal krásný gól,“ poznamenal Čermák. Rovněž Svoboda tyhle situace zvládá. „Umí to. Škoda, že nedal i ten třetí nájezd jako se to povedlo Kubovi Navrátilovi loni se Vsetínem,“ maličko zalitoval Krisl. Dvěma trefami se blýskl i Svobodův brněnský parťák Karel Plášek, který už je po zranění fit. Nastoupí dnes i za Kometu proti Plzni? „To ještě nevím,“ sdělil po utkání.