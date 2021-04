První zápasy semifinále vyhrálo Kladno a Jihlava, oba týmy otáčely

Hokejisté Kladna v boji o návrat do extraligy vstoupili úspěšně do semifinále play off první ligy s Porubou a zvítězili 5:3. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra sice dvakrát prohrával, ale v závěrečné třetině strhl nejlepší tým základní části vítězství na svou stranu. V domácím prostředí uspěla také Jihlava, která zdolala Vsetín 4:3 po samostatných nájezdech.