Dominance v semifinále! Kladno a Jihlava jsou výhru od postupu

Hokejistům Kladna chybí v boji o návrat do extraligy už jen jediná výhra k postupu do finále první ligy, jejíž vítěz získá právo účasti mezi elitou. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra zvítězil ve třetím semifinálovém utkání play off na ledě Poruby 4:1 a v sérii vede 3:0 na zápasy. Stejně dobře jako nejlepší tým základní části je na tom i druhá Jihlava, která vyhrála ve Vsetíně 2:1 po samostatných nájezdech a rovněž uspěla potřetí.