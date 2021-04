Jihlava a extraliga? Postup nám nezakážou, směje se Čachotský

Ruský gólman Maxim Žukov vychytal Jihlavě postup do finále play off první ligy • ČTK / Glück Dalibor

Hokejisté Jihlavy slaví postup do finále play off první ligy • ČTK / Glück Dalibor

Krátký proces. Jihlava svalila Vsetín i ve čtvrtém zápase a bude mít moře času nachystat se na velké finále Chance ligy s Jágrovým Kladnem. Z Lapače si veze po triumfu 4:1 postup, v největších emocích ho slavil devětatřicetiletý veterán Tomáš Čachotský. „On takový je. Dává emoce hodně najevo na ledě i v kabině,“ reagoval trenér Viktor Ujčík. „Je dobře, že si to užívá. O tom to je. Doma má čtyři ženské, asi se o něj dobře starají. Je v pohodě,“ dodal s úsměvem.

Ikonický Horácký stadion půjde na konci roku k zemi. Nová aréna se teprve začne stavět. Jihlava má hrát příští sezonu v Pelhřimově. Tedy druhou nejvyšší soutěž. Ale co když bude mít právo startovat v extralize? Už stačí vyhrát jen jednu sérii. „Tyhle věci pro nás vůbec nejsou téma. Co bude nebo nebude, to neřešíme. Přednost má vždy sportovní stránka. Taková šance nemusí být každý rok,“ ujistil kouč Viktor Ujčík. „Nikdo nám nezakázal postoupit. My bychom si to ani zakázat nenechali,“ zdůraznil lídr Tomáš Čachotský.

Na Vysočinu dorazila ještě jedna skvělá zpráva. Brankářská opora Maxim Žukov podepsal nový roční kontrakt. Ten stávající, který má s Torontem, prodloužen nebude. Mladý Rus je pro Duklu poklad, i ve středu podržel. „V jednu chvíli jsme hrozně hořeli, smrdělo to gólem. Max zatáhl roletu a dal na ni ceduli: Zavřeno,“ usmál se Ujčík. „Tým to cítí. Ví, že se na něho může spolehnout.“

Slavná Dukla prožívá po předloňském sestupu úspěšné časy. Ve čtvrtfinále přežila polosmrt, s Litoměřicemi otočila sérii z 1:3 na 4:3. V dalším kole pak už nedala ani jeden zápas rozjetému Vsetínu. To se nečekalo. Šlo o čtyři vyrovnané bitvy, všechny však měly jednoho vítěze. „Pro nás je to kruté. Jihlava byla hratelná. Klidně to mohlo být 2:2,“ soudil kouč Roman Stantien. „V zakončení byl ale soupeř kvalitnější a my jsme zaostávali i v přesilovkách. Jeden gól na zápas je velmi málo. Byli jsme střelecky impotentní. Herně jsme horší nebyli,“ dodal.

Jalová koncovka trápila Stantiena nejvíce. Po svém příchodu mužstvo zvedl, ale kanonýry v kádru neobjevil. „Kdybych uměl naučit dávat hráče góly, tak jsem asi v Montrealu. Jak se říká, střelcem se musíte narodit,“ ulevil si.

Protivník ve svém středu pár rozdílových borců měl. Od brankáře Žukova až po kreativního mazáka Čachotského. „Každý zápas byl strašně vyrovnaný. Dvakrát to šlo do nájezdů, dvakrát jsme dávali gól při power play,“ připomněl Čachotský, jenž od pátého duelu čtvrtfinále vnímal v týmu jinou náladu. Prostě klasický play off mód, jak se říká. „Trenér měl v kabině dost důrazný proslov. V Litoměřicích se to všechno zlomilo. Začali jsme hrát úplně jinak. Makali jsme, padali do střel, byla tam obětavost,“ popsal.

Na dřívější start finále Dukla nepřistoupí

Před Jihlavou je poslední krok k návratu mezi elitu. Po sedmi vítězných partiích v řadě ho budou chtít zastavit Rytíři v čele s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem . Je jasné, že Ujčík a spol. nepřistoupí na dřívější začátek finále. „Nepřistoupíme na to. Nejsme v optimálním stavu, týden nám přijde k duhu. Od pondělí se začneme připravovat na finále,“ oznámil jasně Ujčík.

Začne se podle původního rozpisu, byť obě semifinále skončila v nejkratším možném termínu. „Určitě nechceme hrát dřív. Kluci jsou pobouchaní, potřebujeme si trošku odpočinout a doléčit zranění,“ řekl Čachotský. „Já jsem Kladno vůbec nesledoval. Zajímal mě jenom výsledek,“ dodal.

Podle Ujčíka budou ve finále šance 50:50. Narazí na sebe ostatně dva nejlepší týmy základní části. „Kluci si uvědomili, že se v play off nedá hrát úplně ten útočný agresivní hokej, jakým jsme se snažili prezentovat v základní části. Musí to mít hlavu a patu. Pár produktivních hráčů Litoměřic nás dokázalo trestat ze situací, kdy jsme to vůbec nečekali. Bylo těžké to pobrat, že nám zápasy utíkají mezi prsty. Řekli jsme si, že takto to nejde a musíme hrát opravdu hlavou,“ popsal obrat Ujčík. „Pak to celé zapadlo do sebe. Hráčům patří díky, že jsme se z toho vyhrabali a hrajeme finále,“ pochvaloval si.

Byť se hraje bez fanoušků na tribunách, borci podporu svých věrných silně vnímají. „Přichází nám zprávy, maily. Máme napsané vzkazy na sedačkách. Jihlava zase začala konečně žít hokejem. Minulou sezonou jsme se protrápili. Hrozně mě mrzí, že si to teď lidé nemohou víc užívat. Snad jim aspoň trošku přinášíme radost do života,“ přál si kouč.