Plekanec: Jágr je pořád platný, v pauze před finále doléčíme šrámy

Tomáš Plekanec překonává gólmana Poruby a zajišťuje tak Rytířům postup do finále play off • ČTK / Ožana Jaroslav

Hokejisté Kladna a Poruby se zdraví po postupu Rytířů do finále play off • ČTK / Ožana Jaroslav

Kapitán Kladna Tomáš Plekanec se raduje z gólu, kterým Rytíře poslal do finále play off první ligy • ČTK / Ožana Jaroslav

„Že to bude čtyři nula, asi čekal málokdo, ale šli jsme si pro vítězství,“ těšilo Tomáš Plekance. „Jsme rádi, že si odpočineme, i dneska jsme měli pár zraněných kluků (kromě Jágra nedohrál ani Ondřej Machala). Rozdíl v sérii byl v detailech, právě na ty se play off hraje. Malé detaily a chyby.“

Jak jste viděl poslední a postupový zápas?

„Měli jsme ho pod kontrolou do doby, než jsme neproměnili přesilovky, které jsme měli (ve druhé třetině). Oni ucítili šanci ještě sérii prodloužit a potrápili nás.“

Co vám v přesilovkách chybělo kromě zraněného Jágra?

„My tam šance měli, Adam Kubík měl čtyři, možná pět střel mezi kruhy, krásně to gólman chytil. Stačilo tam odskočit na 4:1 a bylo by hotovo. Takhle zápas zůstal otevřený až do konce. A ještě jsme tam měli v oslabení na konci štěstí, že nedali góla.“

Je absence Jaromíra Jágra v přesilovkách pořád tak znát?

„Samozřejmě. On je pořád platný ve spoustě věcí na ledě. Takhle ale hrajeme přesilovky celý rok, když tam není Jarda, takže to není nic neobvyklého. Šance tam byly, jenom je z nich potřeba dát góla.“

Říkal Jágr, co ho trápí?

„Netuším.“

Ve finále vás čeká Jihlava, jaký to bude soupeř?

„Známe je, hráli jsme s nimi i v play off před dvěma rokama, mají podobný mančaft. Taky to uhráli na čtyři zápasy, sil budou mít dost, bude to těžká série. Určitě bude zajímavá.“

Hrát se bude až za deset dní, jak to vnímáte?

„Odpadlo nám pár hráčů, je to ideální k tomu, aby se vrátili, dali dohromady, vyléčili. Nevím, jak je to vážný nebo není, to uvidíme. Potrénujeme a připravíme se na finále.“