ONLINE: Jihlava - Kladno 0:0. Hosté chtějí srovnat finále, Dukla mečbol

Kladenský matador Jaromír Jágr během finále play off s Jihlavou • ČTK / Pavlíček Luboš

V klíčovou chvíli zabrali, stále však nemohou zůstat klidní. Kladenští hokejisté si ve třetím utkání finále play off první ligy poradili s houževnatou Jihlavou (5:2), která na svém ledě padla po devíti výhrách v řadě. Boj o postup do extraligy ale pokračuje na Vysočině duelem č. 4. Rytíři Jaromíra Jágra chtějí opět zvítězit a vrátit se do Kladna za vyrovnaného stavu. Dukla doma naopak může vybojovat postupový mečbol. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz.