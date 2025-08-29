Hašek o jabloneckých nováčcích, Kadeřábkovi i Chorém: Je to gamechanger. Co Nedvěd?
Na (dle jeho slov) klíčový zápas proti Černé Hoře, vytáhl Ivan Hašek pár překvapivých tahů. Ve své nominaci neopomněl strůjce jabloneckých úspěchů Michala Berana a Martina Cedidlu, k tomu ukázal i na hříšníka Tomáše Chorého, který si v lize odpykává dlouhý disciplinární trest. „Přijde hladový a stoprocentně zdravý,“ říká trenér. Jak zatím funguje spolupráce s Pavlem Nedvědem a jaká je situace kolem Pavla Kadeřábka?
Tomáš Chorý je v nominaci, i když nemá zápasové vytížení. Zvažoval jste jeho zařazení?
„Uvažovali jsme o tom, zda ho vzít či ne, ale Tomáš je prostě gamechanger. Hráč, který je velmi důležitý do kolektivu a který dokáže změnit způsob hry. Je to atyp, proto jsme se pro ně rozhodli. V nároďáku neměl žádné prohřešky a věřím, že disciplínu udrží. Předtím měl nějaká lehká zranění, teď přijde hladový a stoprocentně zdravý.“
Mluvili jste s ním o červené kartě na Slovácku?
„Když se něco takového stane, tak mu samozřejmě něco řekneme. Možná není ani třeba říkat, jakými slovy jsme ho počastovali. Ve fotbale se tohle ale někdy stane a věříme, že se to nebude opakovat.“
V útoku jej doplní Matěj Vydra, který už sám v posledních týdnech říkal, že v nominaci doufá. Byl jeho návrat logickým tahem?
„Spoléháme se na aktuální formu a pozvánku měl i minule a předminule. Musel odmítnout kvůli zdravotním důvodům, musel se léčit. Měl nateklé koleno, tahali mu z něj vodu. Věříme, že bude po víkendu v pořádku a těšíme se, že ho přivítáme. Forma, kterou má, ho předurčuje k tomu, aby tady byl.“
Proč jste se rozhodl pro jablonecké duo?
„U Berana bylo jasné, že má formu, v současnosti je jedním ze strůjců jabloneckého tažení. Tým je konkurenceschopný i proti nejlepším týmům. Udělal velký progres od doby, co přestoupil do Bohemians. Měl by dostat šanci. To platí i pro Cedidlu.
A kam počítáte s univerzálem Cedidlou?
„Hraje na postu stopera či pravého stopera či pravého wingbeka, může hrát i ve čtyřce. Má 23 let a přes 150 zápasů v lize, je velice zkušený a prošel mládežnickými výběry. Kvůli žlutým kartám Coufala máme absenci napravo, je tam jen Douděra. Z hráčů v lize tam přichází nejvíce v úvahu.“
Ladislav Krejčí přestoupil do Wolverhamptonu. Jste rád?
„Jsme v kontaktu a bavili jsme se s ním. Osobně jsem velmi rád, že jde do nejlepší ligy na světě. Je konec přestupního období a věřím, že to je poslední přestup, ačkoliv jsou ve hře u reprezentantů i nějaké další. Hráči jsou ale i přes spekulace schopni přijet a soustředit se na zápas.“
Kalvach nemá dveře zabouchnuté
Zpět v nominaci je i Robin Hranáč. Vnímáte, že se jeho situace v Hoffenheimu lepší?
„Robinovi jsem od začátku věřil, že se prosadí, jen to trošičku trvalo. Teď je zpět v základní sestavě a věřím, že tam vydrží. Byli jsme se na něm dokonce osobně podívat a bavili se s ním. Vypadá velmi dobře. Pro nás to je další důležitý hráč v top pěti ligách. Soutěže venku hráče pro reprezentaci připraví ještě líp.“
Uvažovali jste o nominaci Pavla Kadeřábka?
„S Pavlem jsme naposledy mluvili, ještě když působil v Německu, tedy nedávno. Řekl nám, že se rozhodl už jednou. Teď je situace jiná, je v Česku, ale je zraněný. Takže nemá smysl se o tom bavit.“
Lukáš Kalvach je mezi náhradníky a údajně jste se nedávno bavili. Dveře do reprezentace tedy nemá zabouchnuté?
„Nemá je zabouchnuté nikdo, kdo hraje v zahraničí. Ať hraje kdykoliv. A když někdo hraje tak, jak hraje Lukáš v Kataru, sledujeme každý jeho zápas a zatím byl vždy nejlepší na hřišti. Osobně to sleduji velmi, v tom klubu jsem také působil. Je pravda, že jsem s ním mluvil, ptal jsem se ho, jestli bude k dispozici, když v užší nominaci bude nějaký problém. Slíbil nám, že je kdykoliv schopný přijet.“
Pavel Nedvěd ohlásil při svém příchodu, že má na vás spoustu dotazů. Můžete být konkrétnější, jaký byl výstup, co se má dělat jinak?
„Spolupracujeme na každodenní bázi, prakticky pořád řešíme spoustu věcí. Velké rozpory nemáme. Na některé věci máme jiné názory, i v realizačním týmu, ale na finální verzi se vždy shodneme. Nemůžu si stěžovat na nic.“
A bude se tedy něco razantního měnit?
„Budeme chtít dál vyhrávat a vyhnout se porážkám jako v Chorvatsku. Pro nás je strašně důležité sbírat v každém zápase body, musíme být ve druhém koši.“
Cítíte se vzhledem k důležitosti zápasů pod tlakem?
„Tlak je součástí té práce, je to normální. Nemůžeme z toho utéct. Je to klíčový zápas. Když se podívám na nominaci Černé hory, bude ještě silnější, doplnil je Marušič z Lazia, který se posledně omluvil. Nepříjemný zápas.“
Jak se změnila vaše role a případně role Tomáše Hübschmana po příchodu Pavla Nedvěda?
„Bavíme se o tom, kdo jak zapadá do formace, do jakého složení týmu. Pavel se s tím seznamuje a spolupracuje i s Tomášem Hübschmanem. Jezdíme na zápasy a rozhazujeme si, kdo co vidí. Díky Pavlovi jsme stihli navštívit zápasy v zahraničí i v Česku. Nemyslím si, že je to nijak horší, naopak o dost lepší. Máme o člověka navíc s velkými zkušenostmi.