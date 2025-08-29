Los LM očima Opty: Slavia s devátou nejhorší kombinací, Kazaši jako klíč k postupu
Je to schůdný los, je to těžký los, nebo jaký je to vůbec los? Na tuto otázku nejde najít jednoduchou odpověď, názory na soupeře Slavie v Lize mistrů se liší a budou lišit, bude samozřejmě rozhodovat i aktuální forma. Svůj pohled přidali i analytici z Opty, podle kterých patří los Pražanů spíše mezi ty náročnější. Nejlepší kombinaci soupeřů má překvapivě mít kyperský Pafos a dánská Kodaň, účastníci čtvrtého koše. Velkou roli ale hraje, kdo narazí na kazašský Kajrat.
Opta rozhoduje na základě takzvaných „power rankings“, vlastního žebříčku síly, který seřazuje třináct tisíc týmů z celého světa. Pak přisoudí důležitost i tomu, zda se hraje zápas doma, nebo venku a náhle může celkem jednoduše posoudit, kdo má nejlehčí a kdo nejtěžší los. Pro úplnost – to neznamená, že by se týmu mělo či nemělo dařit. Podle Opty měl mít nejhorší los v minulé sezoně PSG, který celou Ligu mistrů vyhrál. Celtic s nejlehčím losem skončil na 21. místě.
A jak to vypadá tuto sezonu? Začněme ve spodu. Nejtěžší kombinaci má podle Opty trojice Bayern, PSG a PSV, každý zamířil téměř na tu nejhorší variantu z každého koše a průměr „ohodnocení“ jejich soupeřů přesahuje číslo 92,6 (100 je nejvyšší).
V této části tabulky se nachází i Slavia, která má mít devátý nejhorší los ze všech 36 týmů s průměrnou silou 91,6. Stejně na tom je Frankfurt či Bilbao. Útěcha? Sparta měla dle Opty v minulé sezoně soupeře těžší, tehdy měla dokonce vyhodnocený druhý nejhorší los.
Článek pokračuje pod tabulkou.
Tým
Průměrné hodnocení soupeřů
Bayern Mnichov
92,9
PSG
92,7
PSV
92,6
Marseille
92,5
Newcastle
92,2
Atlético Madrid
92,1
Bayer Leverkusen
92,0
Royale Union SG
91,8
Slavia Praha
91,6
Eintracht Frankfurt
91,6
Za svou tvrdě vybojovanou premiéru v soutěži byl odměněn kyperský Pafos, který má společně s Kodaní nejlepší kombinaci soupeřů. Oba týmy spojuje, že vyzvou kazašský Kajrat Almaty, dle očekávání největšího outsidera Ligy mistrů. Proč? Nepříjemné cestování stranou, dle ratingu Opty jde o 473. nejlepší tým světa. To by znamenalo, že je například na úrovni třetiligových anglických klubů.
V soutěži, kde je pro postup potřeba udělat minimálně 9-10 bodů, je tak čistě na papíře vylosování Kajratu modrým z nebe – výhra s Kazachy může znamenat 20 % z postupu. Ukrutně nízký rating Almáty ale lehce zkresluje, i proto Opta nabízí srovnání, kdo má nejlehčí los, když Kazachy pomineme. Na první místo náhle vyskočí Tottenham a za něj Villarreal, naopak Arsenal se propadne ze třetího místa na patnácté.
Zajímavosti losu Slavie
Atalantu vede trenér Ivan Jurič, bývalý kouč Davida Zimy z Turína
S trenérem Ernestem Valverdem se Jindřich Trpišovský potká už počtvrté (2x s Barcelonou, 1x za Bilbao). Tolikrát potkal v Evropě jen trenéra Arneho Slota a Dana Petrescua
Trpišovského čeká se Slavií už třetí výjezd na San Siro, které se tak stane jeho nejnavštěvovanějším evropským stadionem
Hráče Slavie a její soupeře pojí jen dva týmy. V Tottenhamu působí Antonín Kinský, za Atalantu zase nastupoval Lukáš Vorlický
Do Anglie vycestuje Slavia poprvé od roku 2021, na Kypr poprvé od roku 2017