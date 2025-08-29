ONLINE: Turecko - Česko. Basketbalisté hrají proti favoritovi druhý zápas na ME
Čeští basketbalisté chtějí na mistrovství Evropy v Rize napravit dojem ze středečního úvodního utkání s Portugalskem, kterému podlehli 50:62. V roli outsidera dnes proti Turecku chtějí předvést výrazně lepší výkon. Svěřenci španělského trenéra Diega Ocampa mají s Turky čerstvou zkušenost z poloviny srpna, kdy jim na turnaji v Mnichově podlehli v utkání o třetí místo 65:79. Zápas začíná ve 13:45, ONLINE přenos sledujte na iSportu.