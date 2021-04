Pekr ustál bombu a pomohl Dukle k mečbolu: Máme silnější charakter

Z Kladna se během závěru sezony stalo oblíbené místo hokejistů Jihlavy. Dukla na hřišti Rytířů Jaromíra Jágra vyhrála již třetí zápas ve finále play off první ligy a má nyní na dosah postup do Tipsport extraligy. Na vítězství 2:1 se výrazně podílel i zkušený útočník Matěj Pekr, jenž si splnil velké přání, když konečně využil přesilovou hru dělovou ránou od modré. Chvíli po své trefě na 1:1 schytal nebezpečný hit od beka Stěpana Zacharčuka, ruského obra z Kladna. „Věděl jsem o něm,“ prozradil rodák z Uničova. Z tvrdého zákroku se ale oklepal a společně s parťáky oslavil vybojovaný mečbol.

Je Kladno pro Duklu nyní nejoblíbenějším místem?

„Asi to tak vypadá. Myslím si, že nám víc sedí jejich hřiště. Je to tady víc kontaktní, víc střel na bránu… Člověk je víc v zápase než u nás v Jihlavě. U nás je to takový roztahaný.“

Myslíte tedy, že roztahané hřiště v Jihlavě stálo za dvěma domácími porážkami?

„Tak první zápas jsme k tomu přistoupili laxně, tam nebylo o čem, dostali jsme 2:5 doma ve finále. Neměli jsme ten zápas v rukách. Ve druhém zápase rozhodlo prodloužení, což byla samozřejmě škoda. Věřili jsme si, že tam to zvládneme, ale nevyšlo to.“

Třetí vítězství v Kladně ale vyšlo. Určitě nyní panuje obrovská radost, viďte?

„Radost je velká. Potřebovali jsme zastavit sérii dvou proher doma a jsme rádi, že jsme to zase potvrdili venku.“

Po druhém utkání v Kladně jste mi říkal, že doufáte ve zlepšení přesilovek, což se nyní povedlo. Sám jste v početní výhodě skóroval dělovkou od modré na 1:1.

„Přišlo to v nejvíc vhodnou dobu. Ono je asi jedno, kolik vyšleme střel, když vyhrajeme 2:1. Takový výsledek bereme všema deseti.“

Chvíli po vašem gólu jste byl doslova zbourán Rytířem Stěpanem Zacharčukem, tvrdý hit jste ale ustál a hrál dál. Jak jste viděl incident?

„Věděl jsem o něm. Nešel po puku, ale po mně. Jsem v pořádku, nic se mi nestalo. V šestém zápase budu určitě hrát.“

Kladno vás v určitých momentech hry přehrávalo a opět vás téměř dvojnásobně přestřílelo. Vám ale prostě vzadu drží zeď, viďte?

„Nechci to zakřiknout, furt nám chybí ještě jedna výhra, bude to strašně těžký. Určitě si ale vážíme toho, kam až jsme došli. Myslím, že výkony, které předvádíme a počet zblokovaných střel… Ukazuje se charakter toho mančaftu. Říkal jsem to už několikrát, ale už dlouho jsem nebyl součástí takového týmu v play off, jako nyní v Jihlavě. Takže… Už jenom jedna výhra.“

A můžete oslavit postup do extraligy. Klíčem k úspěchu je bezpochyby zvítězit na domácím hřišti, viďte?

„Přesně tak. Potřebujeme vyhrát doma. Tahle série je o tom, že vyhrává hostující mančaft. Já doufám, že už nastal čas, abychom to my zlomili a rozhodli u nás doma. Nečeká nás nic lehkého, ale věřím, že podáme minimálně stejný výkon, jako předvádíme doposud. Bude spíš o hlavách než o kondici a taktice. Všechny zápasy už máme shlédnuté na videu. Musíme se na to připravit hlavně psychicky. Nerozklepat se, kdyby se náhodou prohrávalo, protože víme, že to můžeme dotáhnout. Hlava a psychika rozhodne. V tom si myslím, že máme silnější charakter.“

Před úvodním dvojzápasem ve finále se vám víra ve vítězství vyplatila. Nepochybuji tedy, že ve výhru věříte i nyní.

„Kdo by nevěřil, tak by ani nemohl být v tomto týmu. Myslím si, že celá Jihlavě věří, že se o to minimálně porveme. Osobně věřím, že to prostě zvládneme, ať už v šestém či sedmém zápase.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 30:48. Kubík Hosté: 33:50. Pekr, 53:56. Jiránek Sestavy Domácí: Košarišťan (Brízgala) – Frye, Mikliš, Snuggerud, V. Sorokin, Suchánek, S. Zacharčuk, Zelingr – Machala, Plekanec (C), Jágr (A) – Marosz, Kubík, Hlava – Melka, Pitule, Račuk (A) – Š. Jelínek, Machač, Bílek. Hosté: Žukov (Jan Brož) – Dundáček, Bukač, T. Černý, Mareš, Bilčík (A), Strejček, Eliáš – T. Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský (C), Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, Vítězslav Brož. Rozhodčí Zubzanda, Souček – Zídek, Bohuněk Stadion ČEZ stadion, Kladno

