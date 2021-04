Vypnul ho Zacharčuk, slavil s Rytíři. Suchánka zapomněli v Jihlavě

Když majitel Jaromír Jágr nastupoval po zvládnutém postupu do extraligy do auta, ještě stihl rozšafně křiknout na obránce Jakuba Suchánka: „Hlavně abys trefil domů!“ To jako narážka na to, jaké patálie tenhle obětavý kladenský bek prožil během finále. Zapomněli ho na stadionu v Jihlavě, pak ho v dalším utkání vlastní spoluhráč Stěpan Zacharčuk při zápase „vypnul“ a na chvíli ztratil vědomí… „Až jsem si říkal, jestli to není osobní!“ smál se.

Po vítězném sedmém finále si sedl na lavici před kabinou, kolem rachot. Dal se do vyprávění, ale po třech minutách zmizel.

„Kluci na mě čekají, sorry!“ Ukončil rozhovor a zaplul do šatny kvůli vítěznému pokřiku. Co stihl předtím prozradit? I to, co všechno během vyvrcholení sezony prožil.

To hlavní: v šestém utkání ho omylem trefil vlastní spoluhráč. Ne ledajaký, byl to obrovitý bek Zacharčuk. Dlouho ležel na ledě, pak s velkými problémy s podporou odbelhal do kabiny. „Jak jsem dostal na ucho a na spánek, tak jsem o sobě chvíli nevěděl. Až zpětně jsem se dozvídal, co se vlastně událo,“ popisoval situaci z poslední třetiny.

Ale že by v sedmém utkání nehrál? Nepřicházelo v úvahu. „Když jsem se potom probudil v kabině, tak po základním vyšetření se vědělo, že to otřes mozku není. Že jsem jen na chvíli vypnul… Tentokrát jsem si každopádně na Štěpíka dával větší pozor,“ připomněl v nadsázce ruského beka, jenž nakonec postup definitivně stvrdil ránou do odkryté branky.

Po ní vyskočil a zabušil do plexiskla před fanoušky, kteří se na základě výjimky dostali na stadion. „To byla super tečka. Jsme moc rád, že tahle série je pro nás se šťastným koncem,“ oddychl si Suchánek, který do Kladna přišel z budějovického Motoru.

Rána od spoluhráče nebylo to jediné, čím si během finále prošel. „Člověk si až říká, jestli to nebylo účelový,“ smál se. V prvním utkání ho totiž týmový autobus nechal za zimáku. V tom dalším utkání, kdy ho vypnul Zacharčuk, mu zase zapomněli vzít hokejky… Také proto ta narážka od Jágra při loučení.

Jinak ale vnímal po postupu do extraligy obrovskou radost. „Je to úleva, spadnul nám kámen ze srdce. Moc si toho vážíme,“ vykládal 36letý zadák, který si během kariéry vyzkoušel extraligu v Jihlavě, v Litvínově a v Budějovicích. Právě Duklu teď pomohl vyřadit. Ale soupeře, jenž se nedal zadarmo, chválil.

„Všechna čest před Jihlavou. Klobouk dolů. V hodně zápasech byla víc než vyrovnaným soupeřem. Musím před ní smeknout. Trošku je mi až kluků líto, protože vím, jak to hrozně bolí. Taky jsem si to zažil,“ vzpomněl na dobu, kdy válčil právě v Jihlavě v sezoně 2017/18 a po nezvládnuté baráži spadli do první ligy. Tehdy prožíval podobné pocity.

Teď se armáda kolem kouče Viktora Ujčíka chtěla vrátit zpět. Byla blízko. Ve finále vedla 3:2, ale Rytíři to nakonec uválčili.

„Ale stálo nás to opravdu spoustu sil. Zaplaťpánbůh, že to bylo s dobrým koncem pro nás,“ ulevil si Suchánek, než vyrazil do kabiny slavit se spoluhráči.

Po roce je Kladno opět extraligové.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:00. Hlava, 08:24. Marosz, 11:48. Marosz, 18:31. Račuk, 59:14. S. Zacharčuk Hosté: 19:25. Fronk, 26:01. Lichanec Sestavy Domácí: Košarišťan (Brízgala) – Frye, Mikliš, Snuggerud, V. Sorokin, Suchánek, S. Zacharčuk – Machala, Plekanec (C), Jágr (A) – Hlava, Marosz, Kubík – Račuk (A), Pitule, Melka – Š. Jelínek, Machač, Guman – Bílek. Hosté: Žukov (Jan Brož) – Dundáček, Eliáš, T. Černý, Mareš, Bilčík (A), Strejček, Bukač – T. Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský (C), Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, Vítězslav Brož. Rozhodčí Pešina, Hradil, Hlavatý, Lederer Stadion ČEZ stadion, Kladno

