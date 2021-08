Vsetín cílí na postup! Hráči se teď mají dobře, říká jednatel. Vrátí se i Hudler

Hokejovým zákulisím se nese: ve Vsetíně jsou peníze, jede na extraligu. „Slýcháváme to taky,“ pousměje se Daniel Tobola, jednatel klubu z ikonického Lapače. Šestinásobný extraligový šampion získal silné mecenáše a skutečně se nadechuje ke comebacku mezi elitu. Kádr posílila zajímavá jména, do tréninkového procesu se nejspíš brzy zapojí i Jiří Hudler. V zamčené části článku si můžete přečíst detaily o jeho možném zapojení do klubu i příběh navrátilce Luboše Roba.

Miliony od firem Climax a Kotrla zajistily Vsetínu klidné (pře)žití. Pokud to vyjde i s návratem fanoušků na tribuny, může si klub docela vyskakovat. Třeba ještě víc vyšperkovat mužstvo, aby byli Valaši příští rok zase extraligoví. Po patnácti letech. „Hlavně potřebujeme diváky,“ zdůrazňuje jednatel Daniel Tobola v rozhovoru pro iSport Premium.

Na rovinu, je na tom Vsetín ekonomicky tak dobře, jak se povídá?

„Je to standardní. Pořád hlavně řešíme diváky, to je pro nás důležitá položka rozpočtu. Že bychom ho tak posílili, abychom fanoušky nepotřebovali, to není pravda. Teď něco platí, ale určitě si nemůžeme po zkušenostech z předchozího roku a půl říct, že něco bude platit dál. Jsme ostražití. V září může být vše úplně jinak. Pozitivně i negativně.“

Každopádně příspěvky od firem Climax a Kotrla vám hodně pomůžou, že?

„Jsou to soukromé vsetínské firmy, vlastněné Vsetíňáky. To je to nejpodstatnější. Jsme Valašský hokejový klub, zatím nemáme nadnárodní firmy, které by s námi rády participovaly. Pocházíme všichni odsud, máme k místnímu hokeji vztah.“

Nastává sezona, kdy už by to mělo s postupem klapnout?

„Chceme uspět každý rok a nejinak to bude letos. Ale nejsme jediní. Plány jsou jedna věc a realita je mnohdy jiná. S pokorou sobě vlastní bychom se o to rádi poprali. Máme cíl dostat se do baráže a zkusit v ní uspět. Jsme pokorní. Víme, že hlasité vykřikování bývá často nevyslyšeno. Hlavně potřebujeme, aby nám ke splnění toho cíle pomohli diváci.“

Posloucháte často, že si vyměníte soutěže s rivalem ze Zlína?