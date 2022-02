Trapas. Duda za Vsetín nesmí hrát, je v šoku. Důvod je těžko pochopitelný

Jisté je, že Duda do dnešního utkání se Sokolovem, které mělo být jeho první ve vsetínském dresu, nenastoupí. A pokud nenastane mimořádná změna v podobě generálního pardonu, je prakticky jisté, že se do něj neobleče ani ve zbytku sezony.

„Jsem v šoku,“ reagoval pro iSport.cz sám Duda. Ten se ze severu Čech vydal na Valašsko v úterý navečer, cestou poskytl rozhovor deníku Sport o tom, jak se na novou štaci těší. S tím, že jede pomoci novému týmu poprat se o extraligu.

Takhle komentoval Duda svůj přestup, než zjistil, že to bude trochu jinak:



Ve středu dopoledne na ikonickém zimáku absolvoval rozbruslení, jenže pak za ním přišli z vedení, že se stala kardinální chyba. Proces přeregistrování 43letého veterána z Benátek do Vsetína nebyl správně realizován. „Když za mnou lidi z klubu přišli, nejdřív jsem se lekl, co jsem zase provedl,“ pousmál se hořce. „A pak mi oznámili, co se stalo. Samozřejmě, že je to neuvěřitelné. Na druhou stranu doufám, že celá věc ještě není ztracená. Nikdo neudělal žádný průšvih, jde jen o administrativní chybu. I když je těžké pochopit a skousnout, že k ní došlo. Ale snad vezmou odpovědní lidé rozum do hrsti a zvítězí sportovní stránka věci,“ doufá Duda.

Známý veterán v tomto ročníku Chance ligy získal ve čtrnácti zápasech za Benátky nad Jizerou třináct bodů za sedm branek a šest asistencí. Vsetín si ho chtěl pořídit, aby mu pomohl k postupu do extraligy. „Radek je zkušený hráč. Cítíme z něj odhodlání porvat se o týmový úspěch v sezoně, kdy osobní statistiky jdou stranou. Věříme, že svými zkušenostmi týmu pomůže na ledě i v kabině,“ sdělil jednatel klubu Daniel Tobola.

Zatím to ale vypadá na pěknou blamáž.