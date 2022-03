Návrat slavného jména. Do hokejové Slavie má namířeno Růžička

Chystá se velký comeback. Hokejová Slavia přivítá zpátky velké jméno, které s ní dlouhé roky bylo spojené. Podle informací iSportu je totiž na spadnutí návrat útočníka Vladimíra Růžičky! 33letý útočník, naposledy hrající za Dornbirner EC v rakouské mezinárodní lize ICEHL, by měl od nové sezony nastupovat právě za mateřský klub, s nímž v roce 2008 slavil mistrovský titul a dlouhé roky mu šéfoval jeho otec Vladimír. Sám hráč to nechce komentovat, ale vypadá to, že slávističtí fanoušci už se na tohle spojení mohou těšit…

Byl to svazek, který dlouhé roky fungoval na jedničku. Růžička a Slavia. Teď se jejich cesty znovu spojí, i když oficiálně to nechce nikdo potvrdit.

„Nezlobte se, vůbec se k tomu nechci teď vyjadřovat,“ řekl k tomu do telefonu sám hráč, jenž má stále platný kontrakt s rakouským klubem. Podle několika zdrojů iSportu je ovšem dohoda na spadnutí.

Potvrdit to v tuto chvíli nechtěl ani sportovní manažer Jaroslav Bednář . „Nechci to komentovat,“ omluvil se někdejší skvělý útočník, který s Růžičkou strávil ve Slavii několik úspěšných let.

Bednář by ale rád do klubu nalákal hráče, kteří v něm kdysi hráli. „Netajím se tím, že naše vize je taková, abychom získali co nejvíc hráčů z někdejšího úspěšného jádra, které s klubem slavilo úspěchy,“ tvrdí sportovní šéf.

Takže tomu by odpovídala i snaha zlanařit Růžičku, syna slavného trenéra, jenž klub dvakrát dovedl k titulu. Právě pod ním zažil nejúspěšnější roky. V zákulisí se minulý rok mluvilo o tom, že v případě změny majitele by se mohl vrátit i sám architekt největších úspěchů, ovšem vlastnická struktura zůstala stejná. I proto se Růžička dohodl s Litvínovem.

Slavné jméno se ale i tak do Slavie vrátí. Růžička junior v ní působil od mládí, až do roku 2014. Prožil v ní krásné roky, právě tenhle klub ho nachystal na velký hokej.

Nechyběl v roce 2008 u mistrovských oslav, kdy na ledě hrál důležitou roli. Součástí slávistické rodiny byl už o pět let dřív, když tým vyhrál historicky první titul. Tehdy ovšem ještě hrával za mládež, po ledové ploše se projížděl s mřížkou. Do áčka nakoukl až během sezony 2005/06.

V roce 2014 se jejich cesty rozešly. Růžička odešel do Chomutova a hned byl u toho, když s Piráty potkal právě Slavii v baráži… Ta se pro někdejší klub jeho srdce stala osudnou a spadla do první ligy.

V Edenu vyrostl, teď tu Růžička setnul Slavii 15 sekund před koncem

Od té doby se marně snaží o návrat. K tomu, aby to vyšlo, by měl od nové sezony pomoct právě i Růžička. Klub přivádí zpátky svého syna…

Bude to další návrat ke kořenům. Sportovním manažerem je Bednář, brankáře má na starosti Roman Málek, asistentem je Pavel Kolařík. Kondičním koučem Marek Tomica. Stále aktivní na ledě v sezoně byl Jiří Doležal. Co jméno, to slávistický pojem.

Teď k nim přibude to nejslavnější jméno. Právě Růžička bude chtít pomoct, aby se klub vrátil mezi extraligovou elitu.

Ve 33 letech se vrací do míst, které velmi dobře zná. Právě Eden ho nachystal na velký hokej.

