Emoce jako doping. Mladík Brož o Vsetínu: Mám rád nepřátelský dav

Ve dvaceti letech si libuje ve vyhrocených bitvách. Proto se Vítězslav Brož těší i v neděli do Vsetína, kam se přesouvá finále Chance ligy. Jihlava totiž ve čtvrtém utkání zabrala, urvala výhru 2:0 a vyrovnala na 2:2. „Čím víc zápasů, tím je to ostřejší. Všechno se bude dělat v hrozném tempu. Napětí mezi námi bude růst a každopádně to bude atraktivní,“ vzhlíží útočník k vyvrcholení série.

Co jste změnili od třetího utkání?

„Celkový herní projev byl lepší než včera. Včetně začátku. Působili jsme mnohem líp, i osobní souboje jsme vyhrávali. Měli jsme taky víc zblokovaných střel. Ve všem jsme o něco přidali. Byl to soustředěný výkon celého týmu, podpořený Maxem v bráně.“

Povzbuzovali jste ho po čtvrtečním ne úplně povedeném duelu, v němž inkasoval čtyřikrát?

„Podporujeme ho, když se mu daří i nedaří. Ve čtvrtek mu tam padly dva smolné góly, skoro si nesáhl na puk. Za to on vůbec nemůže, nebyla to jeho vina. Dnes jsme mu pomohli víc a on ukázal, že se mu váží.“

Ve hře už bylo hodně emocí, potyček. Narůstá napětí?

„Bude se to stupňovat. Každý zápas přináší něco nového a člověku z toho předchozího vždycky něco zůstane. Čím víc zápasů, tím je to ostřejší. Všechno se bude dělat v hrozném tempu. Napětí mezi námi bude růst a každopádně to bude atraktivní.“

Série se nyní stěhuje do Vsetína. Jak se tam cítíte?

„Mně se hraje ve Vsetíně dobře. Mám rád nepřátelský dav. Myslím, že i ostatním klukům vyhovuje, když fanoušci bouří a přeřvávají se. Je tam menší hřiště, je to velký rozdíl oproti tomu našemu. Ale my jsme se připravovali u nás na malém zimáčku, kde jsou ještě menší rozměry. Dokázali jsme se aklimatizovat.“

Jak se vám líbila finální bitka Jana Bergera s Filipem Dundáčkem?

„To bylo moc pěkný. Dundi obstál dobře, zatleskali jsme mu. Velmi hezká bitka.“

Váš spoluhráč Josef Skořepa predikoval, že série bude na sedm zápasů. Už to tak vypadá, co?

„No, směřuje to k tomu. Když se potkají dva kvalitní týmy, většinou to nekončí 4:0.“

Baví vás tyhle zápasy před naplněnými stadiony?

„Když přijdou lidi a my vidíme, že nás ženou, jsme hned ve větším laufu. Pomáhá nám to. Naši fanoušci jeli na první dva zápasy do Vsetína a bylo je slyšet. Patří jim velký dík.“

Vaše lajna zařídila vítězný gól. Popište tu akci.

„Myslím, že Matouš (Menšík) o mně věděl. Díval se přes rameno a dával mi to cíleně. Sice trošku dozadu, ale já jsem to tam poslal a trefil Semišovi (Semanovi) hůl. Hráč na masce, dobrá přihrávka a střela. Náhoda to nebyla.“