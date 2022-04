Vsetínský Smetana výhru neslíznul, ale burcoval: Tohle se musí otočit!

Jeho dvě bomby od modré čáry mírnily porážku Vsetína v pátém finále Chance ligy s Jihlavou (3:6). Habán Ondřej Smetana z nich nemohl mít radost, neboť je to soupeř, kdo stojí krok od baráže s Kladnem. Hlavně díky produktivitě a výbornému brankáři. „Není to o Žukovovi. My jsme udělali hvězdu i z Michajlova, čímž ho nechci shazovat,“ narážel na gólmana Slavie, který trápil Valachy ve čtvrtfinále.

Co se stalo se Vsetínem v první třetině?

„Špatně jsme vstoupili do zápasu. Nebyli jsme agresivní v soubojích. Na druhou stranu nám tam spadlo snad úplně všechno. Tak je to celé finále. Říká se, že štěstí přeje připraveným, ale tohle se musí otočit! Z každé střely, kterou poslali na bránu, byl gól. To je docela frustrující. To, co jsme dali v semifinále, nám teď napadalo zpátky. Ale to je hokej. Nic nebalíme. Jedeme do Jihlavy vyhrát.“

Jak jste přistoupili k utkání za stavu 0:4?

„Řekli jsme si, že se připravujeme na další zápas. Věděli jsme, jací famózní lidi za námi stojí, a že když dáme jeden gól, nakopne nás to. Tutovek jsme měli strašně moc. Až jsem nevěřil tomu, co jsme nedali. Ale nevzdali jsme to. Připravili jsme si je na úterý.“

Zranil se vám klíčový bek Jiří Říha. Bude hodně chybět?

„Je to velká ztráta. Ve finále se mu daří, celé play off hraje famózně. Dá se říct, že potřebujeme každého člověka, který nám v kádru zbývá.“

Trenér Roman Stantien uvedl, že bude klub vetovat rozhodčího. Co vy na to?

„Nesoustředil bych se na rozhodčí. Za ty první čtyři góly si můžeme sami. Koukneme se na video, ale nekopal bych kolem sebe. Začal bych u toho, co jsme měli udělat líp a změnit to. Doufám, že se to otočí. Nemůžeme říct, že jsme hokejovější, protože se hraje na góly. Můžete mít dobrý pocit ze hry, ale když nedáte branky, je to k ničemu.“

Jihlavský matador Tomáš Čachotský potřetí v řadě vstřelil poslední gól zápasu. Náhoda?

„Všiml jsem si, že dal asi osm gólů do prázdné. To je neskutečné.“

Asi to umí, ne?

„Radši se k tomu nebudu vyjadřovat.“

Jak moc vás trápí brankář Maxim Žukov?

„Není to o něm. My jsme udělali hvězdu i z Michajlova, čímž ho nechci shazovat. Je to naše nemohoucnost. Nevyzvedával bych Žukova, taky dostal dva nebo tři góly za třetinu. Podle mě je to tím, že nejsme v zakončení dost agresivní. Opticky jsme lepší, ale to nestačí. Musíme udělat něco jinak, abychom ty góly dali.“