Šumperk má spasit trenér z bufetu soupeře! Začal osmigólovým nášupem

Ve středu za pultem nestál, místo toho vedl Draky v Chance lize právě proti Zubrům. Se svými novými svěřenci dostal výprask 5:8. „Velice nás to překvapilo,“ zíral na soupeřovu střídačku Pavel Hanák, sportovní manažer Přerova. Nikdo nečekal, že poslední tým tabulky sáhne do stánku s občerstvením v MEO Aréně. „Žádné signály předem jsme neměli. Zjistili jsme to v den utkání v osm ráno,“ informoval Hanák. „Aspoň to neměl daleko,“ dodal s úsměvem.

Pro Málka bylo extrémně pikantní, že svou náročnou misi odstartoval právě ve městě, odkud pochází a kde strávil největší část své kariéry. Hráčské i trenérské. U Zubrů však už deset let nepracoval, jen tedy jako prodavač jídla a pití. „Akorát chodil na led s přípravkou,“ uvedl manažer.

Trenérskou minulost však má přerovský rodák poměrně pestrou. Nejde o žádného začátečníka v oboru. Málek vedl mládež v Přerově, v brněnské Kometě i ve Znojmě, ve druhé lize Valašské Meziříčí, v první Prostějov. U Jestřábů před devíti lety nuceně skončil a od té doby se v profi hokeji nepohyboval. Naposledy koučoval v krajském přeboru Kroměříž, kde chytá jeho syn Matěj.

Nyní se bývalý spoluhráč Miloše Říhy vrací na vrcholovou scénu. Záchrana Šumperka se však jeví jako utopie. „Byl volný a dostal jsem na něj tip. Známe se delší dobu a musel jsem mít někoho v zásobě,“ vysvětlil šumperský boss Vladimír Velčovský nečekanou sázku na Málka. Upřímně, nemohl si moc vybírat.

Věhlasní koučové se mu sami nehlásili. „Do takové situace každý nepůjde. Není jednoduché se obětovat na posledních pár kol,“ narážel na aktuální situaci v tabulce Chance ligy. Spolupráce Draků s Lukášem Majerem se definitivně vyčerpala. Mladý trenér během sezony několikrát hrozil odchodem, až se „dočkal“. „Po každém prohraném zápase chtěl skončit, byl naštvaný na hráče, na celý svět. Přeteklo to,“ uvedl Velčovský, jenž si nedělá nic z narážek lidí, že vzali kouče z přerovského bufáče.

Za svým rozhodnutím si stojí. „Ať si každý řeší, co chce,“ mávl rukou. „Pro mě je podstatné, že má nejvyšší trenérské vzdělání a charakter. A že do toho chtěl jít,“ cenil si.

V premiéře efekt výměny velitele střídačky nepřišel. Domácí favorit si v divoké bezstarostné bitvě pohodlně dokráčel k triumfu. I když hosté zapsali nevídaných 52 střel na bránu a vstřelili pět gólů, odjeli domů s nulou na bodovém kontě. „Zápas jsem neviděl, ale co mám zprávy, nic moc to nebylo. Nesmí táhnout jen jedna lajna a kapitán, ale všichni,“ dodal Velčovský.

Klíčový duel čeká Málka a spol. v sobotu proti Slavii.

47. kolo první hokejové ligy:

Přerov - Šumperk 8:5 (3:0, 4:2, 1:3)

Branky: 19. a 35. Macuh, 21. a 33. Březina, 6. Ministr, 7. Jakub Svoboda, 27. Pechanec, 48. T. Doležal - 28. Žálčík, 35. Š. Jelínek, 44. Slusarczyk, 49. Matěj Svoboda, 57. Eliáš. Rozhodčí: Skopal, Cabák - Kleprlík, Komínek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 870.

Kolín - Pardubice B 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Branky: 10. Martin Novák, 11. Z. Král, 42. Ouřada, 60. Koukal - 7. J. Hruška, 38. Mandát. Rozhodčí: Wagner, Čáp - Baxa, Dědek. Vyloučení: 4:6, navíc Zajíc - Lichtag oba 5 min. Využití: 1:0. Diváci: 865.

Slavia Praha - Frýdek-Místek 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky: 30. Klikorka, 37. Šmerha, 52. L. Strnad, 60. Všetečka - 28. Haas. Rozhodčí: Jechoutek, Zubzanda - Kotlík, Maňák. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 605.

Třebíč - Poruba 5:3 (1:1, 1:0, 3:2)

Branky: 24. a 59. Dočekal, 15. T. Pšenička, 43. D. Michálek, 44. Psota - 9. a 58. Šlahař, 42. Hrníčko. Rozhodčí: Bejček, Pilný - Štofa, Pěkný. Vyloučení: 5:8, navíc M. Svoboda - Lemcke oba 5. min. Bez využití. Diváci: 1312.

Litoměřice - Zlín 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 37. Kuťák - 26. Hejcman, 33. Luža, 45. Suhrada, 50. P. Sedláček. Rozhodčí: Zavřel, Petružálek - Maštalíř, Bohuněk. Vyloučení: 3:6, navíc Z. Sedlák (Zlín) 5 min. Bez využití. V oslabení: 1:1. Diváci: 1020.

Prostějov - Vsetín 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)

Branky: 48. a 57. Maruna, 10. Ostřížek, 19. Burian, 31. Slanina - 3. J. Říha, 52. Berzinš. Rozhodčí: Kostourek, Micka - Otáhal, Roupec. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 1342.