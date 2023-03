Poruba vyprášila žoldáky a v play off jde na Zlín. Jsme rádi, říká kouč

„Máme Zlín v prvním kole, to jsme rádi,“ říká trenér Režnar. „Protože je to silný soupeř. Ze začátku sezony byl špatný, ale zvedl se. Udělali tam čistky a teď hrají výborně. Mají zkušené hráče z extraligy, i mladé, co mají ambice. Jak říkám, silný tým. My jsme rádi, že je máme, nic se nepodcení. Tedy doufám. Věřím, že zápasy budou parádní.“

Ostravané v základní části uhráli 92 bodů. Třetí místo je nejlepším výsledkem klubu od návratu do první ligy. Zlín se po počátečním hledání vyšvihnul na šestou příčku (80 bodů). V posledním kole porazil právě Porubu 3:2 po nájezdech.

„Jak jsem říkal, Zlín se zvedl,“ přitakal Jiří Režnar. „Do dobré formy se dostal brankář Huf, který chytá výborně. Dostávají málo gólů, tak to má být. Ale když chcete postoupit do finále, nebo dál, musíte na cestě porazit kohokoliv. Je úplně jedno, s kým začnete, nedá se vybírat. V „ebelce“ si první tři vybírali a stejně to pak bylo těžké.“

Jiří Režnar v mezinárodní EBEL lize vedl čtyři roky Znojmo. V sezoně 2015/16 s ním vybojoval stříbro. Kdyby si mohl soupeře do čtvrtfinále vybírat jako v EBEL? „Řeknu to takhle, Zlín je kvalitní soupeř, vzdálenost je blízká. Třeba Litoměřice jsou daleko a kluci jsou zvyklí spát doma,“ pousmál se.

Dobře ví, že jeho tým ve Zlíně čeká bouřlivá atmosféra. „Dva roky jsem byl ve Vsetíně, takže moc dobře vím, jak v regionu hokejem žijí. Pro Zlín i Vsetín je hokej priorita. Bude plný stadion. I to je pro hráče lepší, než hrát před sto padesáti diváky.“

Po utrápené sezoně hrála Poruba v Chance lize špici. Několikrát okupovala i první místo „Měli jsme dobrý začátek,“ přitakal Režnar. „Jenže v listopadu se nám zranili Berisha, Šoustal a Šlahař, tři lídři týmu. Chyběli sedm nebo osm zápasů a hned to bylo poznat, byl tam propad. Prosinec a leden byl všelijaký. Tak doufejme, že na play off už to bude zase připravené, jak má.“

Tomáš Šoustal (20+19), Jakub Šlahař (17+21) a Aaron Berisha (17+17) byli i přes zdravotní výpadek nejproduktivnějšími hráči týmu. Jedničkou v bráně byl Daniel Dolejš, který odchytal 37 zápasů (průměr 2,43, úspěšnost 91,59 %). „Dlouhodobě jsou bohužel zranění Hudeček, Christov a Toman, sestavu jsme chvílemi lepili všelijak,“ připomněl Režnar. „Kádr se proti minulé sezoně hodně změnil, teď by měl zůstat pohromadě. A být časem ještě silnější.“

Ambice Poruby v play off? „Krok po kroku,“ zahlásil trenér. „První je Zlín. Když postoupíme, jdeme dál. Horší, když ve čtvrtfinále propadneme a nebudeme schopni postoupit. To by byla rána, když jsme až do listopadu hráli opravdu parádně. Doufejme, že si to kluci uvědomí a budeme hrát důrazně, na maximum, srdíčkem.“