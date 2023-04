Husa deptá Vsetín. Dostali jsme se jim do hlavy, směje se po třetí výhře Zlína

Zápasy jsou herně vyrovnané, přesto vedete v sérii 3:1. V čem jste měli navrch ve čtvrtém duelu?

„Ukázali jsme výbornou týmovou sílu a vnitřního ducha. Otočili jsme výsledek, Šli jsme si pro vítězství, nechali jsme na ledě všechno a urvali jsme to. Klobouk dolů před celým týmem.“

Rozdíl je hlavně v koncovce, že?

„Určitě. Ať už Mráza (Petr Mrázek) nebo Pospec (Tomáš Pospíšil), oba dali krásné góly. To nás znova zvedlo, nakoplo. I fanoušky. Je obrovská podpora hrát před takovým publikem. Diváci nás ženou dopředu, je to opravdu znát. Doma se dostaneme do varu a semkneme se. Šlapeme jeden za druhého, bojujeme. Na tým jsem strašně hrdý, je to něco neskutečného.“

Ty dva góly přišly ve chvíli, kdy měl Vsetín herně navrch.

„Nemyslím si. Stojím si za tím, že jsme byli lepší. Oni se trošku dostali do hry přesilovkami. Měli optický tlak, ale myslím, že máme lepší tým a jdeme si za tím víc.“

Takže už o postupu nepochybujete?

„Nepochybuju.“

Proč zrovna vy jste se stal „oblíbencem“ protivníka? Je to dané vaším důrazným stylem hry?

„Je to moje práce. V každém týmu je někdo, kdo se musí dostat soupeři do hlavy. Plním tu roli. Jak se říká, pro vítězství se musí udělat všechno. Jsem takovej. Nebojím se tvrdé práce. Na závěr sezony se každý těší. Osobně jsem se letos dostal v této lize nejdále a udělám vše pro to, abychom to dotáhli do konce.“

Koho si nejčastěji vychutnáváte v soubojích?

„Pokud můžu, nechám si to pro sebe. Doufám, že tu sérii dokončíme. Ideálně co nejdřív. Když podáme takto týmový výkon a opět necháme na ledě všechno, otočí se to zase pro nás. Myslím, že jsme se jim dostali do hlavy, což byl náš cíl.“

Jste takový zlínský Radek Smoleňák, ne?

„No, někteří kluci od nich s tím mají trošku problém. Radka Smoleňáka bych jim přál. Ten tohle dokáže dělat celý zápas. (úsměv) Každý má svoji roli. Když na mě fanoušci řvou, nic si z toho nedělám. Nerozhází mě to.“

Cítíte, že máte lepšího brankáře?

„Hufíno (Daniel Huf) nás drží, to je jasný.“