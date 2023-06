Šok! Šéfa Zlína odvezla URNA. Je ve vazbě kvůli daňovým podvodům

Zlínský trenér Miloš Říha nedovedl své mužstvo do extraligy • Michal Beránek / Sport

Šílená zpráva dorazila ze Zlína. Podle informací iSport.cz v úterý v šest ráno vrazili do domu Roberta Hamrly (46), jednatele a generálního manažera hokejového Zlína, policisté z URNY (Útvaru rychlého nasazení) a zatkli ho. Podnikatele, jenž vlastní společnost Hamr Marketing, obviňují z daňových úniků a umístili ho do vyšetřovací vazby. Tam může být nejdéle osmačtyřicet hodin. „Netýká se to hokeje, tedy ani nás jako města,“ reagoval pro iSport.cz primátor Jiří Korec.

Hamrlův průšvih se datuje z dob jeho dřívějšího podnikání, které po vstupu do hokeje podle svých slov pozastavil. Redakce iSport.cz se s ním snažila spojit, ale jeho telefon byl vypnutý. „Já to vím od dopoledních hodin,“ uvedl primátor Korec. O celé věci má jen základní a neoficiální informace, takže zatím nedělá závěry. „Počkáme, co se stane. Ctíme presumpci neviny,“ sdělil.

Bývalý extraligový brankář Hamrla stanul v čele prvoligových Beranů na začátku prosince a pomohl klub stabilizovat ekonomicky i sportovně. Říhův výběr nakonec dokráčel až do baráže o extraligu, v níž podlehl Kladnu 0:4 na zápasy. V další sezoně se chce znovu pokusit o návrat mezi elitu. „Každopádně je to nepříjemné, ale co s tím máme dělat,“ pokrčil rameny první muž radnice, která je hlavním donátorem organizace HC Berani.