Slavia chce stoupat. Bednář staví srdce týmu, čerpá i ze vzpomínek na titul

Působí to jako věčnost. Před osmi lety Slavia zahučela do první hokejové ligy. Dvojnásobný šampion nejvyšší soutěže od té doby marně shání mapu, podle které by došel zpátky mezi elitu. Sportovní manažer Jaroslav Bednář, jeden z hlavních strůjců posledního titulu z roku 2008, se nyní snaží vybudovat jádro týmu z hráčů, kteří k pražskému klubu mají vztah. „Až budeme útočit na postup, chceme mít tým z části hotovej,“ prozradil pro iSport.cz. Vedení žádá znatelný progres už v nadcházejícím ročníku.

Minulou sezonu Slavia zachraňovala na poslední chvíli. Tým dlouho plaval v sestupových vodách, ale v závěru základní části se vytáhnul na desáté místo a zahrál si osmifinále, kde narazil proti Jihlavě. Rychlý konec zas tolik nebolel. Pražané odvrátili hrozbu nejhoršího a mohli se soustředit na budování kádru.

Pod taktovou Jaroslava Bednáře v létě přišli obránci František Hrdinka, Jan Holý, Filip Eliáš, Vladimír Kremláček a David Kajínek. Útok mají pohánět Jiří Průžek, Josef Slavíček, Marek Slavík nebo Vojtěch Polák. S výjimkou Kajínka všechno mladí hráči v produktivním věku, nebo dokonce ještě před ním.

„Momentálně jsme ve fázi, že dáváme prostor mladým hráčům, chceme si vybudovat základnu našich odchovanců a mladých kluků. Jádro, které tady bylo. A až budeme útočit na postup, abychom měli tým, který už bude z části hotovej. Věřím, že to bude brzo,“ představil svou vizi pro iSport.cz sportovní manažer Jaroslav Bednář.

Někdejší vynikající útočník na Slavii nezanevřel ani v temnějším období. Dobře si ještě pamatuje, jak v roce 2008 křepčil s mistrovským pohárem. Dodnes z těchto vzpomínek čerpá inspiraci pro svou funkcionářskou pozici.

„Je to jediný důvod, proto jsem tady,“ popisuje bez okolků. „Kdykoliv přijdu na stadion, tak se mi to promítne. Byla to nejlepší léta, která jsme tady prožili. Strašně silný jádro, super parta, která udělala tři finále, a je škoda, že těch titulů nebylo víc. Byla to nádherná euforie, navíc jsme slavili na domácím stadionu. Nádhernej zážitek, který mi nikdo nesebere.“

Současnost je o něco ponuřejší. Letní tahy na soupisce by měly přispět k tomu, aby pražský celek po malých krůčcích opět stoupal nahoru. Člen představenstva Jiří Vlasák na pondělní tiskové konferenci představil jasný cíl. Má jím být postup do čtvrtfinále, pobyt v horní části tabulky a s tím spojená vyšší návštěvnost.

Slavia v přípravě absolvovala hned deset utkání s proměnlivými výsledky. Na konci srpna dokázala zdolat Kladno 4:2, lehce ji naopak vystrašil výsledek 0:7 z generálky proti Mladé Boleslavi. Z pěti klání proti prvoligovým soupeřům si Pražané odnesli bilanci tří vítězství a dvou porážek. I tak zřejmě v prvním kole Chance ligy ve středu proti Litoměřicím bude muset kouč Daniel Tvrzník vsadit na neokoukanou sestavu.

„Ani jeden zápas jsme neodehráli v předpokládané sestavě, což je to jediné, co může být problém. Dlouho jsme čekali na Tomáše Knotka, chyběl i Lukáš Žejdl, ale věříme, že si s tím poradíme. S týmem jsem spokojený. Vyskytly se věci, které jsme si museli s hráči vyříkat. Věřím, že jsme si vysvětlili, co je dobrý pro Slavii, byly to drobnosti. Jdeme do sezony dobře připravení a nastavení,“ uvedl trenér k rozpoložení svých svěřenců.

Na start už se netrpělivě těší i kapitán Tomáš Knotek, jehož přípravu na sezonu poznamenalo zranění. Stihnul pouze dva starty. „Nebylo to bez komplikací, moc jsem to trenérům neusnadnil,“ přiznal na tiskové konferenci.

S mužstvem je nicméně spokojený. „Mám dobrý pocit, všichni jsme natěšení. Za mě se tým charakterně dobře doplnil, i když se to ukáže, až se přestane dařit. Vždycky, když přijdou mladší kluci, je to na nás starších, abychom jim ukázali co a jak. Každá sezona začíná od nuly. Kdybychom necítili úspěch, tak hokej nehrajeme,“ zhodnotil Knotek.

Bednář si chválí hlavně posílení obrany. Do týmu se snažil lákat hráče z okolí, kteří projevili o angažmá zájem. Od mladých dravců v útoku si slibuje agresivitu, rychlé bruslení a nátlakový styl. Velkou část z nových akvizic měl management vyhlédnutou dlouhodobě.

Chybějící článek? Trenér Trvzník v pondělí přiznal, že Slavia usilovala o silovějšího útočníka. Proběhlo jednání, ale s neúspěšným výsledkem.

„Bohužel to nedopadlo, může nám trošku typologicky chybět,“ mrzelo kouče.

Na dlouhodobé vizi budování sestavy to ovšem nic nemění. „Opravdu preferuji dávat šanci mladým klukům, což se za poslední roky ukázalo, když čtyři hráči ze slávistické juniorky hráli stabilně za áčko. I naši mladí gólmani by letos měli dostat velký prostor,“ slíbil Bednář.