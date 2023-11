Poruba v azylu upevnila vládu. Šlágr sledoval i Vůjtek, chtěl vidět vnuka

Poruba první, Vsetín druhý. Prvoligový šlágr sice v přímém přenosu přenášela televize, ale i tak do ochozů přišlo 1085 fanoušků. Všechny parkovací plochy v okolí Buly Areny byly beznadějně obsazené, atmosféra elektrizující.

„Mělo to všechno,“ chrlil ze sebe nejproduktivnější porubský útočník Ondrej Šedivý. „Diváckou kulisu, nasazení, souboje, šance... Jsem rád, že jsme to zvládli a odskočili Vsetínu.“ Kanonýr poražených Erik Hrňa pochopitelně nadšený nebyl. „Blbě se mi to hodnotí, protože jsme nedali žádného góla,“ krčil rameny pětinásobný mistr s Třincem. „Poruba vyhrála zaslouženě. Ukázala sílu i pohodu, my jsme měli malý tah na branku. Když jsme něco málo měli, pochytal to brankář. Pro nás špatný zápas.“

Na straně poražených byl i Vůjtkův vnuk Rayen Petrovický. Jedenadvacetiletý bek hrál solidní zápas, zastavil několik šancí soupeřů, šikovně zavážel puk do útočných třetin. Ze vsetínských hráčů byl celkově druhý nejvytíženější (21:03) po obránci Robinu Staňkovi.

„Nakopl nás první gól,“ pochvaloval si Ondrej Šedivý. „Druhým jsme se zklidnili a pak jsme to kontrolovali. Do větších šancí jsme soupeře ani nepouštěli.“ Právě Šedivého útok se blýskl nejhezčí akcí duelu. Po ose Lukáš Krenželok, Ondrej Šedivý se ekvilibristicky prosadil Petr Mrázek.

„Rozumíme si,“ usmíval se Šedivý. „Byl to rychlý protiútok, Kržel mi to výborně dal do strany a já viděl, že je Mráza na bráně. Dával jsem mu puk z první a on zakončil fantasticky. Trefil to pod nohou, ani nevím jak!“ˇ

Čtyřiatřicetiletý Šedivý, rodák z Karviné, který s hokejem začínal v Orlové, chytil v Porubě solidní lauf. Z osmnácti zápasů nasbíral už 21 bodů (12+9) a v kanadském bodování Chance ligy je celkově druhý za Martinem Dočekalem z Třebíče (12+11).

„Když šlape tým, body se dělají snáz,“ pousmál se Šedivý. „Táhneme za jeden provaz, sedlo si to, jsem za to rád.“ Po letech oprášil spolupráci s Lukášem Krenželokem z Vítkovic. „Má ohromné zkušenosti,“ chválil Šedivý parťáka. „Měl to těžké, na začátku sezony ho zbrzdilo zranění, naskočil až někdy v osmém, devátém kole. Uvidíte, bude se ještě zlepšovat. Víme o sobě, i s Mrázou. Když budeme takhle pokračovat, budeme spokojení.“

Prvoligový lídr hraje vcelku „úsporný“ hokej. Dokáže vyhrávat i malým rozdílem, vše pod kontrolou. Z osmnácti zápasů byl bez bodů jen jednou, v Prostějově padl 0:3. „Kolikrát není síla se celých šedesát minut honit bezhlavě,“ přitakal Šedivý. „Někdy je důležité to zatáhnout, mít klidnou hlavu. Umíme aktivní forčeking, snažíme se to střídat.“

Poruba se může opřít o oba gólmany. Daniel Dolejš i Ondřej Bláha, který byl v bráně proti Vsetínu, jsou na špici statistik. Bláha má z deseti zápasů průměr 1,85 a úspěšnost zákroků 94,40%. Dolejš z osmi duelů 1,82 a 93,90 %. „Všechno začíná od gólmanů,“ souhlasí Ondrej Šedivý. „Jak Ďolík, tak Blažena jsou vynikající, drží nás. Byly zápasy, kdy jsme měli kliku, byl třeba remízový stav a oni pochytali šance soupeřů. Je hodně důležité, když to takhle zezadu funguje.“