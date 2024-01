Holík v Chance lize? Král přesilovek, musí si načíst kulisy, říká Balaštík

Před deseti lety spolu slavili extraligový titul. Tehdy byl Petr Holík talentovaný mlaďas, který startoval svou seniorskou kariéru. Do chodu týmu zasahoval jen na ledě. Teď přichází do Zlína jako hotový hráč, osobnost. „Jednoznačně by se měl zařadit k lídrům týmu,“ říká Jaroslav Balaštík, jeho někdejší spoluhráč z Baťova města.

Tušil jste, že by se mohl Petr Holík vrátit do Zlína ještě v této sezoně?

„Nějaké zprávy jsem měl. Pro Zlín je to vítaná věc a bez debat významná posila. Určitě pomůže v přesilovkách, které tým trápí. Tuhle roli by měl dostat a postarat se o to, aby se to zlepšilo. Může být nejlepším hráčem Chance ligy na přesilovku. Vždyť dlouho šéfoval i té komeťácké.“

Mohl by změnit hokejovou náladu v celém městě, kde panuje rozladění z výkonů a výsledků Beranů?

„Určitě by mohl. Jde o návrat mistra republiky se Zlínem, jednoho z prvních. Petr je domácí kluk. V budoucnu by se mohlo vracet víc odchovanců, kolem nichž by se mohlo vybudovat nové jádro pro postup do extraligy. Holas může být ten správný impulz. V Kometě ztrácel svou roli, posunul se do čtvrtého útoku. Pro mě je to překvapení. Klub asi za něj má náhradu. Vidí, že současný tým a přesilovky fungují. Zlín by měl z toho řešení profitovat. U něj to nikdy nebylo o bruslení, ale o technice, hokejovém myšlení.“

Souhlasíte, že Holík není typ do čtvrté formace?

„Může v ní být, ale musí mít vůdčí roli v přesilovce. Tam si ho pořád umím představit i v extralize. Je to o vidění hry, zkušenostech. V Chance lize by měl být svou myšlenkou a přehledem výjimečný. Očekávám od něj produktivitu a pomoc k bodům Zlína. Třeba to bude jeho restart. Získá zpět sebevědomí a může se vrátit zpátky do extraligy. Nevím, proč by se mu to nemohlo podařit.“

Bude mít o soutěž níž motivaci? Hned ve středu bude mít premiéru v Pelhřimově…

„Musí si načíst kulisy první ligy. (úsměv) Vymění O2 Arenu, halu v Pardubicích a v Brně za Pelhřimov, Sokolov, Kravař. (tam je v azylu Poruba) Musí se na to adaptovat. Jsou to rozdílné soutěže. Petr je Zlíňák, to je jeho největší motivace pro návrat. Ke klubu má vztah odmalička, i když v určitém období kariéry šel za lepším. Nyní se tady může zase nakopnout. Měl by patřit k těm, na kterých bude hra postavena.“

Mně vždycky připomínal Petra Lešku, vašeho dvorního spoluhráče. Vám ne?

„Stylem hry jsou si velice podobní, ale Lešoun byl ještě lepší a výjimečnější. Holas k sobě potřebuje spoluhráče, kteří za něj udělají černou práci. Dobré bruslaře a střelce. On jim to vrátí svou chytrostí.“