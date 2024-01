Šok v extralize! Kometa chce pustit elitního centra. Těší se na něj ve Zlíně

Není to apríl. Hokejová Kometa se podle informací iSport.cz chystá uvolnit útočníka Petra Holíka (31), jednoho z nejvýraznějších hráčů extraligy posledních let. Po slabším rozjezdu sezony a zranění se technický centr propadl až do čtvrté řady, ztratil i své výsostné místo v přesilovce. Jeho nové působiště? Do finále spěje dohoda o hostování do konce sezony v prvoligovém Zlíně, kde vyrostl!