Našla cestu ze dna? Slavia valí šňůru výher: Žijeme. Pád by byla tragédie

Na hřiště předposledního týmu Chance ligy se za deštivého pondělí přihnal valašský kolos. Vsetín, který s náskokem drží druhé místo v tabulce, cílil v pražském Edenu na čtvrtý triumf v řadě. Parta kolem snajpra Erika Hrni ale narazila. Slavia měla zavřeno, o což se velkou měrou postaral finský brankář Paavo Hölsä a rychlé tři góly na začátku třetin. Po výhrách nad Třebíčí (4:2), Kolínem (4:1) a Litoměřicemi (5:1) se Pražanům o něco lépe dýchá s dalšími třemi body od jednoho z favoritů.

Nabízí se vlastně jednoduchá otázka. Proč stejná či delší vítězná série nevyšla Slavii dřív?

„To kdybych věděl, tak vám to řeknu,“ ujistil kapitán Tomáš Knotek. „Už v Litoměřicích jsme věděli, že je to naše třetí výhra v řadě za tři body, což byla naše nejdelší série. Jsem moc rád, že jsme na to navázali, protože ztratit body v domácím zápase v naší situaci, by byla škoda, ať přijede Vsetín, Poruba, kdokoliv. Momentálně zkrátka musíme body sbírat všude. Situace je taková, jaká je.“

Přitom ještě před dvěma týdny se zdálo, že se slavná značka strmě řítí ke katastrofě. Počkat, vždyť Slavii vlastně pořád reálně hrozí, že příští sezonu může strávit v téměř amatérské druhé lize! Namísto návratu derby se Spartou je dvojnásobný mistr extraligy mnohem blíž střetům s Letňany či Kobrou Praha. „Uvědomujeme si to. Byla by to obrovská tragédie,“ má jasno útočník Jiří Průžek.

Po čtyřech prohrách v prvních čtyřech zápasech v novém roce, které hodně nahrávaly katastrofickému scénáři, ale Slavia přepnula na vítězný mód. Předchozí utkání v první polovině základní části, kdy Pražané často ztráceli bitvy o jediný gól (zatím 12x), vystřídala mnohem zodpovědnější představení vycházející od zjednodušené hry a jistých gólmanů.

„Tým se semknul po čtyřech prohrách od Nového roku, začal hrát zodpovědně, takový play off hokej. Vsetín byl sice lepší, ale nějaká zodpovědnost, statečnost, udělaný krok navíc a obětavost je cesta,“ věří Aleš Totter. Podle slávistického kouče, který mužstvo převzal v závěru loňského listopadu, s týmem našli způsob jak vyhrávat zápasy. Zásadní podíl na tom mají mít i lídři, kteří začali fungovat. „Když je vidíte a slyšíte v kabině či na střídačce… To jako trenér prostě chcete.“

Nalezli tedy ve Slavii i cestu ze dna? Hráči zůstávají zdrženliví. „Neřekl bych to určitě, protože Znojmo má pořád o zápas méně. Jak říkáme v kabině, pořád žijeme. Čtyři výhry jsou krásný, ale pro nás nic nekončí. Pořád jsme víceméně poslední, i když vím, že teď to tam je hodně nahňácaný a čím víc týmů v tom bude, tím větší je šance pro nás. Myslím si, že z nejhoršího jsme se tak nějak dostali. Mohlo to vypadat o hodně hůř,“ nepochybuje Knotek.

Lídr a nejproduktivnější hráč Pražanů (13+21) před posledními jedenácti zápasy, ve kterých se rozhodne o osudu Slavie, vidí vedle sbírání velecenných bodů jako klíčové udržet hlavy v nějaké linii. „Nemůžeme být moc vysoko ani moc nízko. Bude to o detailech. Neztrácet puky na modré, proměňovat šance. Těžko asi vyhrajeme všech zbylých jedenáct zápasů, ale pokusíme se jich vyhrát co nejvíc a dostat se ze situace, ve které pořád jsme.“

Pomoct k záchraně mají i rady od Patrika Eliáše . Bývalý vynikající útočník, který působí ve Slavii jako sportovní poradce, má podle Tottera na tým obrovský vliv. „Určitě je vidět. Pomohl v přesilovkách i se situacemi v obraném či útočném pásmu. New Jersey, které hraje trošku jiný systém než hodně týmů NHL, má nějaké dobré věci, které se z toho dají vytáhnout. Dodává celé organizaci sebevědomí. Hokej vidíme podobně vlastně od první chvíle,“ prozradil jednapadesátiletý kouč na adresu legendy Devils.

Zbývající program Slavie v Chance lize

24. 1. Přerov - Slavia (17:30)

(17:30) 27. 1. Slavia - Poruba (15:00)

- Poruba (15:00) 31. 1. Sokolov - Slavia (18:00)

(18:00) 3. 2. Slavia - Pardubice B (15:00)

- Pardubice B (15:00) 12. 2. Zlín - Slavia (17:30)

(17:30) 14. 2. Slavia - Jihlava (18:00)

- Jihlava (18:00) 17. 2. Znojmo - Slavia (17:30)

(17:30) 21. 2. Slavia - Prostějov (18:00)

- Prostějov (18:00) 24. 2. Frýdek-Místek - Slavia (17:00)

(17:00) 28. 2. Slavia - Třebíč (18:00)

- Třebíč (18:00) 1. 3. Kolín - Slavia (18:00)

