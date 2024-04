Lapač v žáru derby, Zlín nestíhal. Vsetín funguje jinak než loni, věří kouč

Takové příběhy může přinést jedině derby Vsetína se Zlínem. V prvním finále play off Chance ligy, repríze loňské série, gólově pokořili Berany hráči se stopou na druhé straně kopce Sirákov. Lotyš Patriks Zabusovs hrál za soupeře v sestupové sezoně, Šimon Jenáček je synem bývalého kouče rivala a Pavel Klhůfek jeho odchovancem.

Když bude Zlín takto pokračovat, nemá šanci. Na startu finále zakopl, neukázal nic, čím by mohl nabuzeného soupeře zaskočit. Zkusil to prvním gólem, ale to bylo málo. Od začátku byl ve vsetínské drtičce a od druhé třetiny to začalo padat do Hufovy a posléze i Kořénkovy sítě. „Měli jsme horší pohyb, s hráči jsme o tom mluvili. Věřím, že kluci mají kam sáhnout pro síly. Prohráli jsme jeden zápas, výsledek nemá smysl hodnotit,“ tvrdil kouč Jan Srdínko.

Velký svátek odstartoval, úvodní buly vhodil legendární trenér Jan Neliba. Ten slavil v „devadesátkách“ na Valašsku tři extraligové tituly, byl součástí zlaté dynastie. Dnes má na krku sedm křížků, je v důchodu a stadion mu při krátkém návratu do Vsetína aplaudoval.

Kolem Lapače se tradičně nedalo hodinu před utkáním zaparkovat, starý zimák se oděl do žluto-zelené. Žluto-modrá menšina nejdřív držela trumfy, Denis Kindl zatřásl sebevědomím soka. Ale jen na chvíli. Domácí hráli v laufu, v ofenzivě mají v tomto ročníku větší sílu než Berani. Deklarovali to rychlou otočkou z 0:1 na 4:1, po Machalově bekhendu nebylo co řešit.

Ve třetí třetině tam dominátoři „foukli“ další čtyři kousky, od šesté branky už byl v kleci náhradník Michal Kořének. „Hufína jsme nestřídali kvůli výkonu, ale aby si ulevil,“ vysvětlil Srdínko. Zlín však dál nestíhal, vpředu ani vzadu. Nevěděl, co má hrát, všude byl o krok pozdě. Navíc zbytečně fauloval a domácí vytáhli výbornou přesilovku. „Kluci si k tomu sami hodně říkají, což je pro trenéra důležité. Podněty dávají i oni sami, ale na ledě je to také o improvizaci,“ podotkl Rob, bývalý útočník obou protivníků.

Deset minut před koncem už duněl narvaným (ale ne vyprodaným) stadionem evergreen: ´My se vrátíme tam, kam patříme.´ Cesta do extraligy je však ještě hodně dlouhá. Pro oba celky. „S Přerovem jsme vyhráli 8:0 a další den to byl úplně jiný zápas. Tak to bude i teď,“ očekával Rob náročnější duel číslo dvě.

Prvoligové finále nicméně bylo vykopnuto interesantně. Čím bude kontrovat Zlín?

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:23. Zabusovs, 24:41. Klhůfek, 30:31. Š. Jenáček, 37:09. Machala, 44:41. Teper, 45:41. Zabusovs, 54:40. Matějček, 57:39. Holec Hosté: 06:34. Kindl Sestavy Domácí: Žukov (Romančík) – Smetana, Š. Jenáček, Staněk, Teper, Ondračka, Larsen, Ďurkáč – Matějček, Klhůfek, Rob – Holec, Kratochvil, Hrňa – Hořanský, Kern, Š. Bláha – Machala, Bērziņš, Zabusovs. Hosté: Huf (46. Kořének) – Salonen, Riedl, Čáp, Warg, Zbořil, M. Novotný, Suhrada – Salmio, Holík, Paukku – Šlahař, Werbik, Süss – Novák, Kindl, Z. Sedlák – P. Sedláček, Sadovikov, Köhler. Rozhodčí Bejček, Mejzlík – Král, Štěpánek Stadion Zimní stadion Na Lapači Návštěva 4 336 diváků

