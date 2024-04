Okopírovali Crosbyho! Vsetín vyzrál na rivala: Pěkný gól, není to špatná věc

Zavezl puk do prázdné brány a bylo jasné, že Vsetín bere ve finále Chance ligy druhý triumf (5:3) . Útočník Luboš Rob se při přestřelce ve Zlíně blýskl nejen gólem, ale také bravurní asistencí při signalizovaném vyloučení domácího hráče. Na modré čáře poslal střílenou přihrávku k tyči, kde nastavil hůl Pavel Klhůfek, a puk letěl do víka. Velcí kluci z Valašska si zakombinovali po vzoru NHL: „Zrovna takový gól dal Crosby,“ líčil s úsměvem elitní vsetínský útočník.

Takže jste okopírovali akci hvězdy NHL…

„Každý ráno se díváme na highlighty. S Klfem (Pavlem Klhůfkem) jsme si říkali, že to vůbec není špatná věc. Na tréninku jsme to minulý týden zkoušeli, ale nikdy bych neřekl, že když to poprvé uděláme v zápase, vyjde to úplně parádně. Pěkný gól. Tohle dělá Crosby. Čeká u brány a nastaví hokejku na prudkou přihrávku. Když mi to Klf dával zpoza brány, viděl jsem, jak se nastavuje. Řekl jsem si, že to zkusím.“

Byl to jiný zápas než ty na vašem ledě, že?

„Věděli jsme, že Zlín bude hrát aktivněji než u nás. Navíc musel dotahovat výsledek. Dostali jsme se do vedení, což bylo důležité. Ale letos máme problémy s tím, že neumíme hrát jako třeba Třinec. Ten když vede, dokáže udržet výsledek. Jsem rád, že jsme to nakonec zvládli.“

Jak jste se cítil na větším kluzišti?

„Rozdíl je v plexisklech. Od těch starších, které máme my, se to odráží různě. Tady tak, jak vystřelíte. Hlavně bylo obrovské vedro. Přišlo hodně lidí, byl to náročný zápas. Víme, že Zlín hrál na sedm zápasů s Litoměřicemi. Je závěr sezony a síly ubývají. Dostali jsme se na 2:1, snad to v neděli zvládneme a budeme mít mečbol.“

Jste silnější než před rokem ve finále?

„Musím zaklepat, že jsme letos kompletní a taky o rok zkušenější. Loni nám před finále někteří hráči vypadli. Teď už hrál i Johny (Vít Jonák). Ale dnes budu vykládat, jak jsme silnější a příští týden budeme mít po sezoně. (úsměv) Každopádně věřím, že to zvládneme. Před baráží bude důležité, jaké dlouhé bude finále. Kdyby se táhlo sedm zápasů, bylo by to proti Kladnu hodně těžké. Ještě tam nejsme, je to daleko. Ale věřím, že bychom byli rovnocenným soupeřem.“