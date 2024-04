Vsetín vyzve Jágra, hrát bude v Brně! Chtěl jsem Porubu, přiznal kouč

Vsetín vstoupil do pátého finálového duelu se Zlínem lépe, brzy šel do vedení • Facebook / VHK ROBE Vsetín

Vsetín vstoupil do pátého finálového duelu se Zlínem lépe, brzy šel do vedení • Facebook / VHK ROBE Vsetín

Teď se na Valašsku slaví, noc bude dlouhá. Na úrovni Chance ligy nemůže být nic víc než pokoření nenáviděných Beranů. Bylo třeba rychle vyřešit, kde bude hrát Vsetín domácí utkání baráže s Kladnem. Na Lapači, kde chybí odpružené mantinely a další nezbytnosti pro vyšší úroveň, to nepůjde. Deníku Sport to před pár dny potvrdil Martin Loukota, ředitel Asociace profesionálních klubů. „Žádné výjimky nebudou,“ uvedl jasně.

Jaké řešení se nabízí? Podle našich informací už je jasno. Vsetín se domluvil s Brnem! Jaromír Jágr zamíří se svou partou do Winning Group Areny, kde je doma Kometa. „Já jsem chtěl hrát v Porubě,“ přiznal kouč Jiří Weintritt.

Podle jednatele Beranů Jana Pravdy bylo předem vyloučeno, že by se zápasy uskutečnily v Trinity Bank Aréně Luďka Čajky. Vsetín doma ve Zlíně? To byla pro fanoušky obou táborů opravdu nepřijatelná představa. Každopádně všechny v klubu mrzí a štve, že celou baráž odehraje Weintrittův soubor venku. Navíc ve více než sto kilometrů vzdáleném Brnu. To je obrovský limit. „Upřímně, doteď výjimky fungovaly a myslím, že pořád je některé zimáky v extralize mají. Je nešťastné, aby ji nedostal Lapač kvůli pár zápasům. Bohužel s tím my hráči nic neuděláme,“ pokrčil rameny útočník Štěpán Matějček. „Je to nevýhoda, doma jsme silní. Ale s pravidly nic neuděláme. Věděli jsme to už před sezonou,“ doplnil další forvard Luboš Rob.

Minimálně pětimilionová rekonstrukce Lapače, aby odpovídal extraligovému licenčnímu řádu, se uskuteční přes léto. Je jasné, že věrní příznivci vyjedou za svým týmem kamkoliv v hojném počtu. Ovšem klasické zeleno-žluté peklo uvidíte jen ve Vsetíně. Když dorazí pět tisícovek lidí jako na páté finále play off, hostům se těžko dýchá a bruslí. Bez ohledu na teplotu vzduchu. „Atmosféra tady je elektrizující, je to úplně jiný svět. Diváci jsou fakt náš šestý hráč na ledě. Každou vteřinu váš ženou a máte pocit, že jste všude o krok rychleji,“ vyprávěl nadšeně Matějček.

Po sladkém konci byli fanoušci doslova na ledě. Seskákali na něj z tribun a jásali na stejném místě jako jejich miláčci. Vypukla radost bez mantinelů. „Zlín podal nejlepší výkon v sérii,“ shrnul Weintritt. „Jako už mnohokrát nám pomohla první lajna, která sehrála krásnou akci,“ vypíchl Jonákův zásah na 2:0.

Vsetín si nenechal ujít první příležitost, aby prestižní sérii uzavřel. Stačily mu na to dvě trefy, Hrňova přesná rána v přesilovce a Jonákovo sólo, zakončené milimetrovou střelou o tyčku. Ruský brankář Maxim Žukov vystřihl nejlepší představení ve finále. Tentokrát si byl většinou svých zákroků jistý, nehonil puky pod sebou a vedle sebe. „Soupeř byl o něco lepší. V útoku má šikovné hráče a trestal nás,“ uznal trenér poražených Jan Srdínko. Od nového ročníku by mělo střídačce Beranů velet slovenské duo Ján Pardavý-Richard Kapuš.