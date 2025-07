Plavkyně se před MS hádala o dráhu s amatéry: Vždyť jsi tam sama! Co řešení?

PŘÍMO ZE SINGAPURU | Tradiční nešvar českých bazénů komplikoval přípravu českých plavců na mistrovství světa v Singapuru. Top reprezentantům se do drah pravidelně tlačí amatéři. „Řekla bych, že se mi to stává tak třikrát v týdnu. Je to krušné. Hádají se, že jsem tam sama,“ líčí Barbora Janíčková, která byla v neděli ráno z národního týmu první na startu.

Až posledních deset dní před šampionátem zažívali nejlepší čeští plavci podmínky, které jsou ve světě běžným standardem. Měli vlastní bazén i vlastní dráhu. Zní to jako banalita, v Česku je však nedostatek bazénů, takže ani úzká špička takový komfort nemá.

„Hongkong byl super, až na to šílené vlhko. Bylo pořád jako v prádelně. Ale tréninkové zázemí, které jsme díky Tomu Rushtonovi měli dohodnuté, to bylo něco neuvěřitelného. Můžeme si o tom v Česku nechat jenom zdát. Moc se mi tam líbilo, ráda bych se tam někdy podívala znovu,“ pochvalovala si Janíčková závěrečné aklimatizační soustředění.

Před odletem na MS do Singapuru strávila reprezentace čas ve špičkovém plaveckém centru v Hongkongu, kde je doma místní hvězda Siobhan Haugheyová. A tu vede kanadský expert Tom Rushton, který nedávno převzal přípravu dvou českých es – Barbory Seemanové a Jana Čejky.

„V Hongkongu jsme měli to, co tady na mistrovství světa, desetidráhovou padesátku,“ vysvětluje Janíčková, která v neděli začala světový šampionát v rozplavbě své doplňkové disciplíny na 100 metrů motýlek, časem 59,97 sekundy skončila jednatřicátá.

Než odletěla do Asie, připravovala se v Olomouci v bazéně, kde jí pravidelně do pronajmuté dráhy lezou nasupení hobbíci.

„Cedule, že tam je pronájem, jsou pro některé neviditelné. Hádají se, že jsem tam sama, že se budeme půlit o dráhu, což bylo třeba teď před tréninkovým kempem v Hongkongu. Nemám na to moc co říct. Bohužel je to všude stejné,“ lituje Janíčková. „Říct, že trénuju na mistrovství světa? To bych si netroufla, ale máme hodné plavčíky. Vždycky zasáhnou a jdou za nás bojovat. U nás je s dráhami problém, nejenom v Olomouci. Není to úplně hvězdné.“

Před šampionátem měla na bazénu aspoň profesionální startovací bloky. I to nebývá u českých bazénů pravidlem.

„Závodní bloky se liší sklonem. Jsou hodně drahé. Na spoustě bazénů je nemají, aby se to nezničilo, když je používá veřejnost,“ říká Janíčková. „Za mě jsou to možná trošku výmluvy, asi kopu do vosího hnízda. Největší problém je u dětí. Chudáci skoro nemají ani normální bloky.“

Základ spočívá v kritickém nedostatku bazénů v Česku, což je problém, který přetrvává desetiletí. Svaz plaveckých sportů se snaží situaci řešit s municipalitami i Národní sportovní agenturou. Řešením do budoucna by mohl být padesátimetrový bazén v zrekonstruovaném sportovním centru v Nymburce. Jeho přestavba by měla začít ještě letos, bude však trvat několik let.