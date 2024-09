Složitá mise Slavie: rekonstrukce i nová hala. Extraliga? Vzor ve fotbale

Více než dvě dekády byla značkou silně spjatou s tuzemskou nejvyšší soutěží. Jenže v roce 2015 hokejová Slavia zahučela o ligu níž, přičemž její cesta zpátky se jeví jako utopie. Dvojnásobný český šampion už šestkrát v řadě nedošel dál než do čtvrtfinále, ani letos k významným favoritům Maxa ligy nepatří. Přesto v klubu spřádají velkolepé plány, jejichž budoucím vyvrcholením by v ideálním případě byl comeback mezi elitu. „Pracujeme z dlouhodobého hlediska. Cílem je jednou postoupit do extraligy,“ prohlásil spolumajitel a člen představenstva Jiří Vlasák.

Z Edenu se zase line svěží závan. Vloni v říjnu o podobném obrázku jen snili. V organizaci tehdy skončil sportovní manažer Jaroslav Bednář, který týmu sice odevzdával maximum, ale ponuré výsledky ho ubíjely. Brzy ho následoval také hlavní trenér Daniel Tvrzník. Pražané byli beznadějně poslední, hrozila jim tragédie.

V těžké situaci se rozhodli vsadit na kouče Aleše Tottera, jenž okamžitě navázal úzkou spolupráci s novým konzultantem Patrikem Eliášem. Angažování legendy Devils se Slavii vyplatilo, do záchrany se někdejší vynikající útočník pustil s plnou vervou a postupně získává důležitější rozhodovací pravomoci i v rámci podoby kádru. Tým se začal herně zvedat, vyhnul se sestupu a pronikl do předkola play off.

„Vedení zachovalo klid, nevytvářelo extra tlak na hráče, neměnilo je, nepadala nesmyslná jména. Nechci se nikoho dotknout, ale Znojmo šlo druhou cestou. Charakter se ukáže, když se nedaří,“ zavzpomínal na minulý ročník Totter.

Prvotní mety Slavia dosáhla, se svou vizí nicméně míří dál a výš. Před startem aktuálního ročníku zveřejnila heslo „Sešívaná hrdost“, věří, že arénu pro čtyři tisíce diváků začne plnit s větší pravidelností. A pak se rýsuje plán na její rozsáhlou rekonstrukci, která by v praxi znamenala výstavbu nové zápasové haly na současných základech.

„K návratu do extraligy je třeba adekvátní sportovní zázemí. Šestého až osmého prosince bychom chtěli v rámci Winter Hockey Games představit vizi a koncept, jak by mohla hala vypadat,“ prozradil Vlasák. „Pracujeme na studii, máme vybrány architekty, do konce roku bychom chtěli zvolit jednoho z nich, který bude pokračovat.“

Jeho slova svědčí o tom, že majitelé by rádi s klubem, který začal přešlapovat na místě, něco podnikli. Čtyřlístek Totter, Eliáš, Vlasák a Stanislav Tichý, předseda představenstva, našel společnou řeč. Rozhodují o sestavě, vyměňuji si názory, snaží se budovat infrastrukturu. Trenérský štáb navíc v létě rozšířil druhý asistent Radek Hlavatý a také kouč dovedností Aleš Hybner, což je v první lize velký luxus.

Slávistické pokroky

„Abyste hráčům dali možnost podávat co nejlepší výkony a zlepšovat se, potřebujete pracovat s kvalitními lidmi. Majitelé na to slyšeli, dali nám prostor i po finanční stránce,“ pochvaloval si Eliáš.

Slavia tak proniká do tajů datové analýzy, detailně rozebírá nácviky i zápasy. Hráči se mají při tréninku na koho obrátit. U personálií nicméně pražský klub končit nechce.

„Abychom mohli jít do rekonstrukce, musíme nejdřív postavit tréninkovou halu,“ uvědomil si Vlasák. „Máme tu myšlenku v hlavách fakt dlouho, ale nemyslíme si, že do roku 2030 bychom mohli mít novou arénu. Hledali jsme partnera, který by ten projekt vnímal stejně, podařilo se. Přesto je to složité,“ nastínil spolumajitel s tím, že podrobnosti přidá při prosincové akci.

V podvědomí má s dalšími funkcionáři také extraligový cíl, což může být běh na ještě delší trať. Slavia nespěchá. I kdyby se týmu podařil sportovní zázrak a zvládl by v Maxa lize vystoupat na vrchol už nyní, trenéři si uvědomují, že by pak řešili stejný rébus jako všichni poslední vítězové druhé nejvyšší soutěže – baráž na čtyři vítězné zápasy s odpočatým extraligovým sokem.

Se současným klíčem k postupu výš nesouhlasí ani Totter, který dříve coby součást střídačky Chomutova paradoxně vyřadil Slavii z extraligy. „Tehdy byla baráž čtyř týmů, určitě spravedlivější systém s 12 zápasy. I tak se rozhodovalo až v předposledním kole. Nejlepší tým první ligy vyhraje, ale nezískává nic. Přijde mi to neférové. Bylo by lepší, aby poslední mužstvo extraligy padalo a předposlední hrál baráž. Fotbal to pochopil, věřím, že ho hokej bude následovat,“ nadhodil kouč.