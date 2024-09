Hokej ruší kvůli kalamitě první duely. Nehraje Vsetín, Přerov ani Slavia

Na Lapači se měl v sobotu vpodvečer uskutečnit souboj mezi domácími a Frýdkem-Místkem. Aktuálně už je jasné, že diváci o zápas přijdou.

Přímo na stadionu nebezpečí, ani nehratelná mlha nad ledem, nehrozí. „Jde spíš o citlivost k lidem v době, kdy budou řešit jiné problémy. Nepřipadalo by mi vhodné, aby se v takovou chvíli hrál hokej,“ vysvětoval Neumann.

V pátek odpoledne bylo definitivně rozhodnuto, že se utkání proti Frýdku-Místku neuskuteční. „Uvědomujeme si společenskou odpovědnost, a protože není předpověď pro nadcházející dny v našem regionu vůbec příznivá, dohodli jsme se společně s kluby v regionu ohledně přesunutí utkání. Chceme tímto především uvolnit ruce policistům, hasičům a zdravotníkům, kteří jsou pro hladký průběh utkání nezbytní,“ vysvětlil Neumann situaci v článku na klubovém webu.

Zatímco borci Frýdku-Místku to mají do Vsetína kousek, Chomutov míří přes celou republiku do Ostravy-Poruby. Proto musí vyjet už o den dřív. Docela štreka čeká také Kolín do Prostějova.

Podobně na tom byla pražská Slavia, která měla vyrazit do Zlína. Ani tento duel, stejně jako utkání mezi Přerovem a Jihlavou, se neodehraje. „Předpověď situace ve Zlínském kraji i 24 hodin před vypuknutí Maxa ligy nevypadá příznivě. Kluby Vsetína, Zlína a Přerova se domluvily na společném postupu a utkání 1. kola Maxa ligy přesunuly na zatím nespecifikovaný termín. Celý postup byl konzultován také s Krizovým výborem Zlínského kraje a bezpečnostními složkami,“ uvedl generální manažer Beranů Jan Pravda.

Případné plošné odložení víkendového programu by se mělo týkat extraligy dorostu.

Český svaz ledního hokeje je s kluby ve spojení a na případné problémy související s velkou vodou je připraven pružně reagovat a ohrožená utkání přeložit: „Žádný obecný pokyn pro všechny kluby ale vydán z naší strany nebyl, protože sportoviště v ohrožených oblastech by měla primárně spolupracovat a respektovat pokyny příslušného krizového štábu města či kraje či IZS.“