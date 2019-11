Rolinek o hokeji ve Vrchlabí i náladě po Pardubicích: Konec mě pořád mrzí | iSport.cz

Nový trenér brankářů A-týmu Jaroslav Landsman radí Peteru Hamerlíkovi, jak řešit situace u mantinelu. To ještě nevěděl, že gólman o pár hodin později ukončí hostování a vrátí se do Třince • Martin Sekanina (Blesk)

Vrchlabí rozšířilo hvězdnou sestavu o další velké jméno. Tým ve třetí nejvyšší soutěži posílil kapitán mistrů světa z roku 2010 Tomáš Rolinek. Původně neměl v plánu zase natáhnout brusle, ale nakonec se postavil vedle Jana Hlaváče, Jaroslava Bednáře a Petra Sýkory. Prozradil, v jaké náladě po konci v Pardubicích. Víc ale mluvil o tom, na co se teď těší ve 2. lize. Může si ve třetí nejvyšší soutěži dělat na ledě, co chce? Takhle jednoduché to není.

Celkem v Pardubicích odehrál 13 sezon, čtrnáctá skončila dřív, než začala. Tomáš Rolinek, bývalý kapitán Dynama se objevil jen ve dvou zápasech aktuálního ročníku, pak ho klub vyřadil ze sestavy, aby motivoval kabinu. Aspoň tak to později vysvětloval na veřejnosti. Vztahy s lídrem se nakonec přetrhaly, že už se zpátky nevrátil a sám ukončil smlouvu. Když ho posloucháte, zklamaný je pořád. Na druhou stranu, klubu nepřeje nic zlého. Naopak.

Proč jste rozhodl pokračovat v kariéře zrovna ve Vrchlabí?

„Po tom všem, co se seběhlo v Pardubicích, jsem vůbec neměl chuť do hokeje. Skočil jsem naplno do fotbalu a začal hrát doma za Srch. Jenže to trvalo jenom tři týdny, přišla zimní pauza a pohyb mi začal chybět. Petr Sýkora, který hraje ve Vrchlabí od začátku sezony, mi říkal, že by o mě klub stál.“

Chuť se hned vrátila?

„Hned ne, neříkal jsem si, že by mi hokej nějak moc chyběl, byl jsem všeho pořád plný. Ale přijel jsem do Vrchlabí na trénink a chytlo mě to zpátky.“

Extraligové kluby vás nelákaly?

„Když se napsalo, že trénuju ve Vrchlabí, tak se ke mně nějaké nabídky dostaly,