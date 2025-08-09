Dostál na exhibici: Řvali na mě, ať něco pustím! Nová smlouva? Spokojené jsou obě strany
Přes léto měl kromě tradiční přípravy na programu i jiné starosti. Brankář Lukáš Dostál rokoval s Anaheimem o nové smlouvě, v polovině července získal jistotu. Dalších pět sezon má strávit u Ducks, ročně si přijde na 6,5 milionu dolarů. „Super. Musel prodloužit, kdo jiný by to měl chytat,“ smál se kapitán týmu Radko Gudas. Právě s ním si v sobotu zahrál Lukáš Dostál v Chomutově exhibiční zápas na památku tragicky zesnulého Ondřeje Buchtely. „Moc jsem si to užil,“ usmíval se reprezentační gólman.
Řekli vám spoluhráči, že lidé v exhibicích chtějí vidět góly? Za první třetinu jste pustil jediný.
„Jo, kotel tam na mě pořvával, ‚no tak, Lukáši‘... Ale nevím, pro gólmana je to těžké pustit góly.“ (usmívá se)
Na ledě se sešli výborní hráči, že?
„Je to super, kluci jsou skvělí hokejisti a já jsem si to moc užil. Byl jsem v zápase zase po dlouhé době, bylo to příjemné. Přišlo hodně fanoušků, takže tady bylo horko. Venku je taky horko, takže to šlo poznat. Ale moc jsem si to užil.“
Zápas se hrál jako vzpomínka na Ondřeje Buchtelu. Máte na něj osobní vzpomínku?
„Občas jsem jezdil na reprezentační kempy se staršími kluky, Ondru jsem měl možnost tam párkrát potkat. Když jsme vyrůstali, hráli jsme proti sobě. Jsem moc rád, že tady můžu být a podpořit charitativní akci. Sešlo se tu tolik skvělých hráčů, aby ho uctili… Je těžké občas hledat slova.“
Do exhibice jste naskočil z plné letní přípravy. Jak probíhá? Chvíli jste trénoval v Pardubicích, chvíli zase v Brně…
„Skoro celé léto se připravuju ve Finsku, když přiletím, hledám možnosti, kde trénovat. Mám plán od trenéra na off ice. Ale dlouhodobě spolupracuju s Jirkou Sklenářem (trenérem brankářů), teď přišel do Pardubic a Pardubice mi umožnily jít s nimi párkrát na led, abych mohl trénovat s Jirkou. Jít na led mi umožnila i Kometa, proto jsem teď během dvou týdnů cestoval. Zítra už zase letím do Finska a potom do Ameriky.“
V čem tkví kouzlo Jiřího Sklenáře, že vychoval tolik výborných gólmanů?
„Je hodně klidný a přenáší to i na gólmany. Když se podíváte na kluky, které vychoval, jsou to klidní gólmani. Když se to pak přenese do NHL, tam je většina gólmanů taky takových. Jsou ve výborných pozicích, na tom přesně Jirka taky pracuje. Vychovává gólmany pro velký hokej.“
Jak probíhá vaše příprava ve Finsku?
„Poměrně dost trénuju, každé ráno posilovna, jako odpolední fáze led, nebo kardio, vařím si, dělám věci okolo, různé sporty. Mám rád tenis, hodně se v Česku začíná hrál padel, já ho ve Finsku hraju čtvrtým rokem. Někdy jdu na squash se Sasu Hovim, takže furt sport, sport a sport.
Jak Anaheim, tak i já jsme naprosto spokojení
Přes léto jste musel také jednat o nové smlouvě s Anaheimem. Jak probíhala rokování?
„Bylo to na profesionální úrovni, na obě strany byl vzájemný respekt. Řešilo se plno možností a dopadlo to tak, jak dopadlo.“
Nebyl jste nervózní, když se jednání protahovala?
„Ne, já se na to nesoustředil. Samozřejmě jsme řešili možnosti, přece jenom je moje rozhodnutí, jestli jsem s tím spokojený, nebo ne. Dlouho se to oťukávalo, ale neslo se to na velice profesionální úrovni. Jak Anaheim, tak já jsme naprosto spokojení.“
Jako parťáka budete mít navíc krajana Petra Mrázka, který přišel z Detroitu. Příjemný bonus?
„Jo, s Petrem jsme si psali. Petr je samozřejmě skvělý kluk, známe se z mistrovství. Moc se na něj těším, je skvělý. Máme i trenéra gólmanů Petera Budaje, který je ze Slovenska. Budeme tam mít československou partičku, na to se moc těším.“
Jako třetí brankář bude připravený Ville Husso, gólmanská trojice je hodně našlapaná. Bavili jste se o tom, že právě vy byste měl být jedničkou?
„To jsme neřešili, až tam doletím, budeme se o tom bavit. Uvidíme, jediné, co ovlivním, je to, abych byl co nejlépe připravený na další sezonu. To je jediná věc, na kterou se momentálně soustředím.“
Už v minulé sezoně jste odchytal 54 zápasů. Vyhovuje vám takové vytížení?
„Jsem rád v permanenci, takže to bylo fajn. Bylo super si to vyzkoušet, je něco nového odchytat v jedné sezoně tolik zápasů. Když bylo mistrovství světa, taky jsem se tomu přiblížil, ale odchytat to v sezoně je něco úplně jiného. Jsem za takovou zkušenost strašně rád.“
Ale scházela vám účast s týmem v play off.
„Když dopadne sezona, že se nedostaneš do play off, je to vždycky… Nechci říct zklamání, člověk se musí dívat i na proces, jak pokračuje. Ale play off jsme měli před sezonou stanové jako cíl, což se nepovedlo. Plno věcí bylo pozitivních, získali jsme o 21 bodů víc než v předchozí sezoně, to je největší posun v celé lize, co se týče bodů. Do téhle sezony máme nového trenéra, plno nových hráčů. Naším cílem bude rozhodně jít do play off.“
S vlastními výkony jste byl spokojený?
„Přes půlku sezony to bylo dost dobré. Závěr pak mohl být o něco lepší. Co jsem měl mítink s generálním manažerem po sezoně, všichni byli spokojení. Sám pro sebe mám nastavené velké standardy, které se snažím plnit. Takže většinou nejsem spokojený.“
Pomalu se blíží také únorová olympiáda. Právě vás vybral trenér Radim Rulík jako jednoho z prvních šesti nominovaných hráčů, takže máte jistotu účasti, pokud se něco nestane.
„Pokud se něco nestane a bude forma. Na olympiádu se hrozně těším. Po 12 letech můžou jet hráči z NHL, já mám štěstí, že jsem se mohl vyhnout období, kdy se nejelo na olympiádu. Když mám teď možnost, zabojuju o to výkony v Anaheimu. Hrozně se těším, ale nominace musí být podpořena i výkony.“
Těší vás důvěra trenéra Rulíka, že rovnou ukázal na vás?
„Já jsem za to trenérům hrozně vděčný. Ale jak říkám, všechno je o výkonnosti.“
Sestavy exhibičního zápasu na památku Ondřeje Buchtely
Buchta tým: Tomáš Král, Richard Běhula, Štěpán Lukeš – Martin Hřebíček, Jan Rutta, Daniel Bukač, Jaroslav Mrázek, Juraj Valach, Radek Havel, Marek Hovorka – Jakub Lauko, Kryštof Ouřada, David Kämpf, Ondřej Kaše, David Kaše, Michal Vondrka, Radek Duda, Jan Šír, Jiří Průžek, Nicolas Hlava, Dávid Skokan, Petr Chlán, Viktor Hübl. Trenéři: Radek Šíp, Miroslav Novák, Jan Oberstein
Tým hvězd: Lukáš Dostál, Jiří Patera, Karel Vejmelka – Radim Mrtka, Radim Šalda, David Špaček, Dalimil Mikyska, Filip Král, Radko Gudas, Mikuláš Hovorka – Martin Nečas, Filip Chytil, Lukáš Rousek, Matěj Blümel, Jiří Kulich, Tomáš Nosek, Jan Myšák, Adam Klapka, Eduard Šalé, Jiří Tlustý, Lukáš Sedlák, Adam Raška, Gabriel Szturc, Jakub Štancl. Trenéři: Daniel Tvrzník, Filip Pešán, Michal Martinovský