Koubek: Byla to křeč, nemáme stabilitu. Durosinmi? Vykoupejte ho v novinách
Druhá domácí ztráta bodů po sobě v rámci nové sezony Chance Ligy Plzeň hodně bolí. Křeč a horší období po odchodu klíčových opor si uvědomuje i Miroslav Koubek (73). Viktoria remizovala se Slováckem 1:1 především kvůli mizerně odehrané druhé půli, o srovnání v nastavení z penalty si favorit koledoval. Jak situaci řešit? „Hlavně nepanikařit,“ zmínil zkušený západočeský kouč, když hodnotil nepovedený výstup svého týmu.
Jste po druhé ztrátě doma, navíc v úplném závěru, hodně naštvaný?
„Nikdo nejsme spokojení, je to podruhé, co v závěru zase ztratíme dva body. A dvakrát dvě jsou čtyři. V podobném zápase musíte dát druhý gól, nám se nepodařilo vedení zpečetit. V takovou chvíli soupeř cítí šanci. V první půli jsme dobývali hluboký blok soupeře, který nepřijel vůbec napadat. Byli jsme ve velké převaze, dát jeden gól je málo. Měl přijít ještě jeden navíc, byť není jednoduché se prokousat mezi deset hráčů soupeře.“
Ve druhém poločase se ale vývoj zápasu úplně otočil.
„Soupeř změnil rozestavení, vystřídal a zvýšil aktivitu. Zatlačil na nás, my jsme také reagovali personálními a schématovými změnami. Přišli další hráči, dostali jsme se z dílčího klinče. Byla tam obrovská šance Lukáše Červa, když jsme ji nevyužili, do poslední chvíle vypadal zápas takhle. Rafik (Durosinmi) pak udělal ve vápně ruku, která byla odpískaná, víc se o tom asi nemá cenu bavit, na něco se vymlouvat. Tohle musíme uhrávat. Příčinu naší ztráty vidím v tom, že těžko dáváme góly, snížila se naše útočná kvalita a produktivita. Nejde celých devadesát minut překombinovávat soupeře, také on něco umí. Slovácko je natrénovaný, kvalitní soupeř, v každém zápase sezony dostal zatím jediný gól, defenzivu má tedy dobrou. Opakuji - měli jsme zápas pojistit, pak to byla křeč. Nemáme stabilitu. Pochopitelně nebudu už jmenovat hráče, který byl nositelem naší údernosti, který dával stabilitu ofenzivní fázi, to nemá cenu. Musíme si nějaké věci vyhodnotit a zapracovávat další hráče.“
Měla se pískat penalta?
„Od Lukáše Červa jsem z trávníku nejdřív dostal informaci, že to hráč před Rafikem tečoval, pak by to nebyla penalta. Co jsem viděl na záznamu, tak ale k teči nedošlo, z tohoto pohledu se to asi pískat dalo.“
Jak je možné, že doma proti Slovácku ztratíte kontrolu nad zápasem?
„V první půli jsme byli na balonu my, soupeř se pak zlepšil. Nemáme moc hráčů, kteří by se prezentovali nějakou tiki takou. Pochopitelně jsme dávali hráčům ve druhém poločase pokyny, abychom se drželi víc na míči. Nebylo to podle našich představ. Určitě se některé situace daly vyřešit chytrou kombinační hrou, spíš to bylo hektické nahoru dolů.“
Čeká nás práce, musíme zvýšit produktivitu
Co se děje s Rafiem Durosinmim, po jehož ruce se kopala penalta?
„Vykoupejte ho v novinách, před pár měsíci jste ho brali jako nejlepšího útočníka ligy… Nemá pohodu, sportovní formu, to vidíme. Ale dneska bojoval, dřel. To je nejpodstatnější, než že se mu nedaří herně.“
Kdy padlo rozhodnutí pro návrat Martina Jedličky do brány?
„Moc dlouho nám nechyběl. Už byl pár dní v pohybu, dostal se do brankářského módu. Vytvořila se pro něj ochranná maska, doktoři mu dali zelenou. On se cítil stoprocentně, brali jsme to tak, že se nám do brány vrací jednička po zranění.“
Čekal jste, že bude k dispozici takhle brzy?
„Mám zkušenosti s tím, že v případě diagnózy otřesu mozku je pauza čtrnáct dní, kdy je potřeba si odpočinout. To se v případě Jedličky stalo. Neukázaly se obličejové zlomeniny, které hrozily v počátku po zranění. Ve chvíli, kdy měl k dispozici ochranu obličeje, se dalo čekat, že se rychle vrátí.“
Udělal jste oproti zápasu na Rangers šest změn. Šlo o reakci na náročný program, který vás čeká?
„Ano, s tím to určitě souviselo. První půle byla dobrá, hráli jsme v rozestavení 3-4-3. Dostal šanci Višinský, který tam šel za Pavlika (Šulce). K němu Adu a Vydra, ti nastupují dlouhodobě. Pak jsme tam měli dvě šestky, Zeljkovič nás určitě nezklamal. Na krajích jsme měli standard (Memič, na druhé straně dostal šanci po delší době Doski). Změny byly ve stoperské trojici, nicméně obrana hrála velmi dobře. Třeba Paluska si vedl velice dobře.“
Co udělat s týmem, aby se vrátil na vítěznou vlnu?
„Čeká nás práce. Zvýšit produktivitu, kvalitu v útočných pozicích. Nešlo to ani Matějovi Vydrovi, je taky třošku naťuknutý. Potřebujeme vrátit do formy Rafika, s Aduem je celkem spokojenost, proti Slovácku hrál dobře. Jinak je třeba pracovat, pracovat. Denis (Višinský) tam měl dobré záblesky, středová dvojice držela náš střed slušně. Díry v sestavě (po odchodu Kalvacha a Šulce) máme, musíme to zacelit hráči, kteří do sebe dostávají zkušenosti s tím, co je to hrát za Plzeň. Hlavně nepanikařit, není k tomu důvod. Ale určitě to v tuhle chvíli není ve stavu, jak si to představujeme, zásahů do týmu je hodně.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|3
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu