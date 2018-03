Francouz vychytal Čeljabinsku postup! V semifinále jde proti Sekáčově Kazani

Reprezentační brankář Pavel Francouz vychytal hokejistům Čeljabinsku postup do semifinále play off KHL. Traktor i díky 35 zákrokům českého gólmana vyhrál rozhodující sedmé utkání čtvrtfinálové série na ledě Ufy 2:1 a po výsledku 4:3 na zápasy prošel do finále Východní konference. V něm se střetne s Kazaní, druhou semifinálovou dvojici tvoří Petrohrad a CSKA Moskva.