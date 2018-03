Další ztráty. Jandač nemůže na MS počítat ani s útočníkem Kovářem

"Dohodli jsme se, že Honza na mistrovství světa nepojede. Má toho dost a z rozhovoru s ním jsem cítil, že je opravdu unavený," uvedl pro server sport.cz Jandač s odkazem na telefonát, který měl s oporou ruského Magnitogorsku v pondělí odpoledne. "Bolí ho celé tělo, potřebuje se připravit na novou sezónu, navíc mu v Magnitogorsku skončila smlouva," doplnil Jandač.

Rozhodnutí píseckého rodáka, jenž s Metallurgem dvakrát vyhrál Kontinentální ligu, chápe a respektuje. "Honza za poslední roky odjezdil skoro všechny reprezentační turnaje. A sám mi i přiznal, že je malinko vyhořelej. Na takové rozhodnutí má jednoznačně nárok," řekl Jandač, který už v pondělí avizoval, že zdravotní důvody nepustí na sever Evropy nejspíš hned pětici olympioniků.

Poradit si musí bez útočníků Tomáše Zohorny z Chabarovsku či Lukáše Radila ze Spartaku Moskva a beka Jakuba Nakládala z Jaroslavle. Velmi malá pravděpodobnost účasti je s ohledem na zdravotní stav rovněž u dalších obránců Jana Koláře z Chabarovsku a Tomáše Kundrátka z Nižního Novgorodu.

Jisté je i to, že Jandač se nechystá zapojit do přípravy kapitána Chomutova Michala Vondrku, který byl rovněž členem olympijského výběru. "Je mu pětatřicet, s Chomutovem měli už delší čas jistou záchranu v extralize a těžko by nacházel motivaci podstupovat šestitýdenní přípravu do začátku mistrovství světa. Měl by to složité mentálně i fyzicky. Rozhodli jsme se ho proto nebrat," vysvětlil Jandač.

Poté co v pondělí skončila klubová sezona hokejistům Liberce v sedmém čtvrtfinále na ledě Hradce Králové, plánuje oslovit možná až čtyři Bílé Tygry. Včetně teprve jednadvacetiletého talentovaného zadáka Filipa Pyrochty. "Další jména ale neprozradím, chci s těmi dotyčnými hráči nejprve mluvit," vysvětlil Jandač.

