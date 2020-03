Vyhnat je, řekl kouč o „odpadlících“. Smál se i cizincům. KHL řeší, co dál | iSport.cz

Dynamo Moskva v čele s Dmitrijem Jaškinem oslavuje postup do čtvrtfinále KHL. V tom by mělo vyzvat v derby CSKA... • Profimedia.cz

Po Jokeritu Helsinky odstoupil předčasně z play off KHL i kazašský Barys Nur-Sultan. Stejně jako finský klub reagoval na pandemii koronaviru . Zatímco soutěže ve světě se nedohrají nebo odložily další program, ruská pokračuje. Už ji kritizoval legendární Vjačeslav Bykov, šéf IIHF René Fasel vzkázal, že v Rusku není situace o moc lepší, než třeba ve Švýcarsku. Vedení soutěže jedná, co dál, ale na rozdíl od všech ostatních elitních lig zatím neoznámilo přerušení či zrušení ročníku.

Rusko se dosud tvářilo, že se ho pandemie koronaviru netýká. Jako by se nic nedělo. Odchody dvou zahraničních účastníků KHL bariéru prolomily. Týmy Jokeritu a Barysu jednaly i v souladu s rozhodnutími vlád svých zemí.

Liga mezitím řeší, co s načatým play off. „Důležité je soutěž dohrát,“ prohlásil Vladimir Krikunov, 69letý trenér Dynama Moskva. „V lize jsem nejohroženější já, neboť jsem starší než druzí. Ostatní jsou mladí, proč by se měli bát?“ dodal.

Kazašský účastník soutěže předčasně ukončil sezonu po rozhodnutí prezidenta země o uzavření hranic od 15. března do 15. dubna a zákazu sportovních akcí. „V návaznosti na ně nemůže Barys hostit zápasy play off KHL v Kazachstánu. Proto se rozhodl odstoupit z boje o Gagarinův pohár v sezoně 2019/20,“ uvedl klub v prohlášení na svém webu.

Barys vyřadil v prvním kole Magnitogorsk 4:1 na zápasy. Tehdy se ještě hrálo před 10 910 diváky. V úterý měl druhý nejlepší tým Východní konference začít doma souboj s Novosibirskem. Tak to i nadále avizovaly oficiální stránky KHL.

Pokud by pokračovala podle plánu, pak Sibir postoupí rovnou mezi čtyři nejlepší, stejně jako v Západní konferenci Petrohrad po odchodu Jokeritu. Hrály by se tedy jen dvě čtvrtfinálové série: Kazaň s Ufou na Východě a na Západě by se střetly moskevské týmy CSKA-Dynamo. Spekulovalo se rovněž o variantě, že by se semifinále hrálo systémem každý s každým.

Jaškin: Chceme hrát

„Každý by chtěl pokračovat, ale uvidíme, jaké padne rozhodnutí. Co nám řeknou, to uděláme,“ řekl útočník Dmitrij Jaškin, který působí v Dynamu. „Prošli jsme prvním kolem, atmosféra je dobrá, chceme hrát. Dva dny jsme měli volno, nyní se připravujeme na další sérii. Ale není jasné, co bude. Hlavami se honí různé věci. Cizinci jsou samozřejmě nervózní, mají obavy. Hranice se ve všech zemích zavírají, mnozí tam mají rodiny, které za nimi nemůžou přijet. Všichni jsou situací znepokojeni,“ líčil.

Neklid mezi hráči se promítá i do tréninku a nálad mužstva. „Stále nemáme rozhodnutí o uzavření soutěže, takže musíme pracovat,“ navázal Vladimir Krikunov, kouč Dynama. Když se ho zeptali na názor ohledně odchodu Jokeritu s Barysem, odpověděl: „Ano, je potřeba je vyhnat z ligy! To je vše. A co udělali?“ smál se, než trochu zvážněl. „Hlavní je dokončit šampionát. Týmy, které odstoupily, jsou z jiných zemí, kde zavřeli hranice. Další soupeři ani rozhodčí k nim nesmějí cestovat.“

Sám má v kádru i další cizince jako švédský útočník Andre Pettersson nebo finský bek Juuso Hietanen. „Ano, jsou nervózní. Kvůli tomu jsou taky cizinci! Pokud jde o rizika, jsem v celé lize nejohroženější já, protože jsem starší než druzí. Ostatní jsou mladí, proč by se měli bát?“ pravil Krikunov, který míní, že se dala soutěž dokončit i s diváky.

„Můžete hrát bezpečně i s publikem, nemáme žádné velké problémy. Pochopil bych, kdybychom měli opravdu epidemii, jak se to někdy stává u běžné chřipky. Zahnali bychom ten humbuk. Nevím, kdo něco takového potřebuje,“ dodal Krikunov.

Čtvrtfinalisté KHL

Barys Nur-Sultan (odstoupil) – Sibir Novosibirsk

Ak Bars Kazaň-Salavat Julajev Ufa

CSKA Moskva-Dynamo Moskva

SKA Petrohrad-Jokerit Helsinky (odstoupil)

