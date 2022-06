Cizinci, co jdou do Ruska: trio Slováků, olympijský vítěz či první Japonec

Mezi zahraničními hokejisty, kteří i přes ruskou agresi na Ukrajině chtějí hrát v KHL, naleznete Slováky, Kanaďany, olympijského vítěze či Japonce • FOTO: koláž iSport.cz Ještě před rokem by jakýkoliv přestup hokejisty na trase svět-Rusko/Bělorusko určitě nebudil takové kontroverze jako nyní. Zatímco se zástupy hvězd z Evropy či Severní Ameriky po vypuknutí ruské agrese na Ukrajině snažily či stále snaží odejít z Kontinentální hokejové ligy, najdou se i cizinci mířící s vidinou tučného výdělku opačným směrem. V článku iSport.cz si přečtěte o vybraných novopečených a setrvávajících legionářích v KHL. Najdete mezi nimi Slováky, Kanaďany, překvapivě Finy, ale také hráče, o které by se za jiných okolností Rusové pravděpodobně vůbec nezajímali.

Christián Jaroš (Slovensko)

obránce

věk:26

klub: Avangard Omsk

předchozí angažmá: New Jersey Devils

minulá sezona: 11 zápasů, 0 bodů Jak se zdá, přestup slovenského zadáka z NHL přímo do KHL překvapil úplně všechny strany. Nyní již bývalý hráč Ottawy, San Jose či New Jersey ukončil po pěti letech zámořskou misi. V době, kdy cizinci z KHL ve velkém odcházejí, on se na rok upsal Omsku. Jarošův tah evidentně nečekali ani v Rusku. Tamní média především nechápou vedení Avangardu, proč přivedli obránce, když je nejvíce trápí centři. Příchod odchovance Košic je ale jenom důkazem, že ruské kluby na zahraničním trhu zkrátka nemají pořádně kde brát.

Michal Čajkovský (Slovensko)

obránce

věk: 30

klub: Sibir Novosibirsk (v klubu prodloužil smlouvu)

minulá sezona: 42 zápasů, 12 bodů (3+9) Postoj bývalého zadáka Sparty vzbudil obzvláště na Slovensku negativní emoce ještě před začátkem mistrovství světa. Poté, co statný bek vybojoval s východními sousedy Česka historický bronz na olympiádě v Číně, šokoval slovenskou veřejnost svým odmítnutím reprezentace na šampionátu v Tampere a Helsinkách. Důvod? Velké riziko zranění, kvůli kterému by případně nemohl prodloužit smlouvu v Novosibirsku. Následná reakce naštvaných fanoušků přerostla až do výhružných zpráv adresovaných Čajkovského rodině.

Michal Krištof (Slovensko)

útočník

věk: 28

klub: Admiral Vladivostok

předchozí angažmá: HC Kometa Brno

minulá sezona: 42 zápasů, 30 bodů (8+22) Poslední ze slovenské party, který míří za penězi do Ruska. Svými výkony na mistrovství světa ve Finsku si nepochybně řekl o lukrativnější angažmá. Když ale bronzový medailista z Pekingu ve službách Komety využil výstupní klauzule ve smlouvě pro odchod do vzdáleného Vladivostoku, všechny z brněnského klubu pořádně šokoval. Rodák z Nitry, jenž roky působil ve Finsku, nečekaným odchodem do KHL pořádně naboural plány kouče Martina Pešouta. „Pokud na to má někdo žaludek, ať tam jde,“ řekl staronový trenér Komety. VÍCE čtete ZDE>>>

Ryan Spooner (Kanada)

útočník

věk: 30

klub: Dinamo Minsk

předchozí angažmá: Avtomobilist Jekatěrinburg

minulá sezona: 45 zápasů, 34 bodů (11+23) Po sezoně strávené v Jekatěrinburgu se vrací na známé místo. Kanadský forvard, kterého si mohou pamatovat hlavně fanoušci Bostonu, si znovu zahraje za Dinamo Minsk. Do hlavního města Běloruska zamířil už před třemi roky, kdy po sedmi sezonách v NHL ukončil své působení v zámoří a poprvé v kariéře vyrazil do Evropy. Byť na úvod evropské mise odehrál první dva zápasy za švýcarské Lugano, usadil se až v klubu ze země pod vládou Alexandera Lukašenka, který výrazně podporuje ruskou agresi.

Miro Aaltonen (Finsko)

útočník

věk: 29

klub: Avtomobilist Jekatěrinburg

předchozí angažmá: Viťaz Podolsk

minulá sezona: 44 zápasů, 42 bodů (10+32) Na bezpochyby nejúspěšnějším ročníku v historii finského hokeje měl také podíl. Devětadvacetiletý centr pomohl Suomi v Pekingu třemi góly k první zlaté medaili. Dalších startů za národní tým se ale jen tak nedočká, neboť se rozhodl zůstat v KHL. Aaltonen, jenž vyjma jedné sezony na farmě Toronta hrál od roku 2016 pouze za Podolsk a Petrohrad, na dva roky podepsal v Jekatěrinburgu. A Finové mají od začátku války na Ukrajině ke svým legionářům setrvávajícím v Rusku jediné stanovisko: „Platí tě za hokej Rusové? Zapomeň na reprezentační dres! Nepozveme tě!“ Stejně přísný přístup má také Švédsko.

Yu Sato (Japonsko)

útočník

věk: 20

klub: Torpedo Nižní Novgorod

předchozí angažmá: Lincoln Stars (USHL)

minulá sezona: 56 zápasů, 20 bodů (9+11) Exotická posila. Mladý Japonec patří mezi hráče, o které by zřejmě ruské kluby nestály, kdyby nebylo války a odlivu zahraničních hvězd. Každopádně v nadcházející sezoně se může zapsat do historie. Pokud dvacetiletý útočník, který poslední tři roky nastupoval v severoamerických juniorských soutěžích, dostatečně zaujme trenéry z Nižního Novgorodu, stane se prvním japonským hokejistou v KHL. Rodák z města Saitama, jenž hokejově vyrůstal i ve Finsku, přitom nejde úplně do neznáma. Do Ruska se odstěhoval již během dospívání, aby se naučil hokeji. Sato je údajně velkým fanouškem Alexandera Ovečkina. I vzhledem ke svému idolu snil o NHL, ve které chtěl napodobit brankáře Yutaku Fukufujiho (prvního Japonce v NHL). Do nejprestižnější hokejové soutěže světa však ani nenakoukl.