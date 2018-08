Čtveřice českých klubů vstupuje do LM. Jak se bude Kometě a spol. dařit?

Není to soutěž, která vyvrcholí napínavou sedmizápasovou finálovou sérií. Proklestit si cestu přes zbývajících 31 soupeřů v Lize mistrů není snadné, zvlášť ve vyřazovací části může jedna nepovedená třetina vygumovat předchozí úspěchy. Obsluha kasy navíc zahlásí, že větší zájem o lístky je stejně na Kometu nebo Spartu. Evropská TOP kvalita Jyväskylä, či Frölunda? Pro fans pořád ještě kategorie „dobré, ale“...

A k tomu peníze. Herním systémem kopíruje hokejová Liga mistrů (Champions Hockey League) tu fotbalovou, v oblasti financí však místo naplněné kasy přibývají klubovým účetním jen starosti. Nákladné přesuny po Evropě udělají díru do rozpočtu, málokdo skončí své tažení soutěží alespoň v černých číslech. Letos má tuhle bolest částečně lepit 200 tisíc eur, které si kluby rozdělí jako kompenzaci nákladů. Plus startovné 36 tisíc eur na tým.

Oceláři Třinec • Foto Deník Sport

Co tedy kluby žene do boje o stříbrnou trofej? Každý hledá odpověď po svém.

Zatímco Třinec, hradecký Mountfield a Plzeň odstartují nový ročník CHL na vlastním ledě, Kometu čekají v pátek a v neděli utkání v Bělorusku a Německu. Právě od dvojnásobného extraligového šampiona se očekává, že přenese své ambice i za hranice Česka.

Takhle na něj koukají i v Evropě. Další krok má být směrem ven!

Prostor mladým

Stejně jako v minulé sezoně, i tentokrát plánují dát brněnští trenéři prostor mladým hráčům. „Chceme jim dát šanci, aby se ukázali. Aby si vyzkoušeli Ligu mistrů a poznali mezinárodní hokej, aby pracovali v tréninku a neustále se posouvali dopředu. Pár zkušených hráčů necháme doma, ale rozhodně nejedeme v takové sestavě, že bychom chtěli prohrát, to rozhodně ne,“ odmítá asistent trenéra Jiří Horáček, že by šlo o pohrdání evropskou soutěží.

Tohle je brněnský styl.

V minulém ročníku nasadila Kometa do hry v deseti utkáních celkem 41 hráčů, z toho čtrnáct juniorů. Po boku hráčů jako Martin Erat či Martin Zaťovič vyjel do akce i do té doby neznámý Jan Süss, který na ledě Jyväskylä, pozdějšího šampiona celé soutěže, zazářil hattrickem.

Kometa Brno • Foto Deník Sport

Podobný mix mládí a zkušeností by měl nastoupit během víkendu na ledě Němanu Grodno a Eisbärenu Berlín. „Zápasy už budou prestižnější, takže k tomu směřuje i příprava. I tento týden dostáváme do těla, jelikož Liga mistrů je až o víkendu, ale už zapojujeme i taktické prvky,“ líčí obránce Jan Štencel, který by měl být jedním z členů brněnské výpravy.

Hráči, kteří tento víkend zůstanou doma, by měli nastoupit příští týden na domácím ledě proti stejným soupeřům. „Nikdo nebude bez zápasového vytížení. Určitým způsobem pojmeme venkovní trip, dva domácí zápasy by nám pak měly posloužit k finální přípravě na extraligu,“ nastiňuje plány na úvod Ligy mistrů další člen trenérského štábu Kamil Pokorný.

Boj o evropský trůn

Doba, která přichází, tedy předěl mezi přípravnými duely a startem extraligy, napoví, s jakou vervou se kluby pustí do boje o evropský hokejový trůn. Před rokem vyhrála Kometa na úvod Ligy mistrů všechny čtyři zápasy a s předstihem si zajistila postup do osmifinále.

Střet s běloruským a německým celkem v Brně nepodceňují, oba celky si dopředu obhlédnou na videu. „Máme materiály, dneska už se dá všechno stáhnout na internetu, takže není problém se na soupeře podívat a zjistit si o něm informace. To stejné platí o Eisbärenu. Až přiletíme do Berlína, tak si stáhneme jejich utkání a rozebereme si ho během soboty,“ popisuje přípravy Horáček. Už tohle mluví pro to, jak Česko začíná projektu postupně věřit.

Škoda Plzeň • Foto Deník Sport

Vyprávět o videu tři roky zpátky? Asi byste se nedočkali. Vždyť je to jen letní turnaj. A stejně to celé zase vybouchne jak X akcí předtím... Nevybouchlo. Drží se.

Při své premiéře v Lize mistrů to Kometa v minulé sezoně dotáhla do čtvrtfi nále, Třinec a Liberec vyšponovaly svoji cestu ještě o krok dále. Ani jeden tým tentokrát nehlásí dopředu sabotáž hokejového projektu, cíl je tedy pro českou čtveřici jasný: napodobit finálovou účast Sparty z roku 2017 a zabojovat o stříbrný pohár. A také o finanční prémii ve výši 365 tisíc eur (9,5 milionu korun), která by měla vytáhnout účty evropského šampiona z červených čísel.