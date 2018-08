Ocelář Krajíček se těší v Lize mistrů na severský trojboj: Kluky to nakopne!

Pro postup ze základní skupiny musí porazit severské válečníky. V nové sezoně Ligy mistrů čeká Třinec trojice skandinávských týmů - norský Storhamar, švédský Djurgården a finské Tampere. V předchozím ročníku Oceláři na seveřany uměli. Přes dva elitní švédské kluby si probojovali cestu až do semifinále play off, ve kterém Slezany zastavil až pozdější vítěz soutěže JYP Jyväskylä z Finska.

Nyní však Lukáš Krajíček předpokládá náročnější zkoušku pro svůj tým. „Očekávám pěkný hokej. Letošní soupeři budou těžší a složitější než ti loňští, ale uvidíme. Na začátku s nimi poměříme síly dvakrát doma, což nám může pomoct. Dobře víme, že sbírat body z venku je i se slabšími týmy náročné. Nicméně se moc těšíme,“ řekl lídr třinecké kabiny, který se svým mužstvem začne příští pátek doma proti celku ze Stockholmu.

Se soupeři je někdejší český reprezentant spokojený. Hlavně kvůli mladým spoluhráčům. "Kluci si pořádně osahají mezinárodní hokej. Zápasy v Lize mistrů jsou nahoru dolů. Moc se nebrání, spíš se hraje ofenzivně. Takový hokej je populární právě u Švédů i Finů. Já si myslím, že to bude dobrý. Především pro ty kluky. Určitě je to nakopne,“ věří ostřílený bek.

Zlaté časy mají seveřané, nás obchází

Vzdorovat Skandinávcům s útočně laděnými obránci však bude pořádná dřina. „Švédští beci mají nastavený systém na hru dopředu. Neodpalují puky, snaží se hrát kombinačně. Takový hokej přesně chtějí v NHL. Spousta týmů u nás v tento styl pořád nevěří a nechtějí takhle hrát. Je to velká škoda. S útočným hokejem by padalo víc gólů a diváci by byli spokojenější, poznamenal Krajíček, který jednoznačně vidí švédský hokej na světové špičce.

„Když se podíváte na současný národní hokej, tak zjistíte, že Švédové a Finové jsou na vrcholu. Švédsko dvakrát za sebou vyhrálo mistrovství světa. Jejich hokej šel dopředu. Myslím, že mají obrovské základny mladých hráčů, kteří mohou reprezentaci kdykoliv doplnit. Hokej jim prostě teď kvete. Neříkám, že nám stagnuje, ale nejlepší roky nás nyní prostě obchází. Zlaté časy mají seveřané,“ vyjádřil svůj názor bývalý hráč Floridy či Tampy Bay.

V srpnu za panujícího vedra se Krajíčkovi hraje těžce, obzvláště ostré zápasy proti zahraničním týmům. Má to však prý i své velké výhody. „Ať už jsem nastupoval v KHL, nebo za nároďák, tak pokaždé se hrály zápasy na vyšší úrovni. Potom v sezoně mi to i pomohlo. Během roku jsem si navykl na vyšší rychlost a tím pádem to pro mě bylo pomalejší v lize. Myslím si, že to bude stejné i v Champions Hockey League. Můžete pak klidně vyčnívat,“ prozradil držitel stříbra a dvou bronzů z mistrovství světa.