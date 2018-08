Koukal o Hradci v LM: Nyní je pro nás důležitá, ale pořád mi chybí tradice

Před rokem by se nejraději ani nezúčastnili. Minulou sezonu hradecký Mountfield velice kritizoval hokejovou Ligu mistrů a týmovou účast bral až s odporem. Nyní se však karta obrací a Východočeši mají do svého druhého působení v soutěži vyšší cíle. „Nastala změna. Nyní je pro nás Liga mistrů důležitá,“ prozradil útočník Petr Koukal na tiskové konferenci. Lídr Východočechů však v soutěži stále postrádá tradici.

S jakými ambicemi tedy vstupujete do nové sezony této soutěže?

„S určitě většími než vloni. Od vedení máme prostě dané jinačí cíle. Jsem sám zvědavý, jak se nám bude dařit. Určitě je to před startem extraligy příjemnější než kdybychom hráli jen se Spartou, Pardubicemi, či jinými týmy z extraligy. Díky našemu losu alespoň zjistíme, jak je na tom hokej v Německu a Francii oproti nám.“ (usmívá se)

A finanční odměny v hodnotě 365 000 eur za vítězství v Lize mistrů jste si všiml?

„No prize money jsem si všiml. Mnohem lákavější mi ale přijde odměna plánovaná na rok 2023, kdy bude až dvojnásobná. To jsem na tiskovce zrovna dával pozor. (směje se) K trofeji však vede dlouhá cesta a tak je zatím předčasné něco předvídat.“

Jak vám osobně sedí tato mezinárodní soutěž?

„Mně pořád přijde, že tomu chybí tradice. Už to sice funguje pátý rok, ale pořád nemá váhu Ligy mistrů. To je jako u KHL, která se chce dotáhnout na NHL. Ruská soutěž má sice za sebou deset let, ale v Americe hrají již sto let. Všechno je zkrátka o tradici. Vedení klubu by nám asi moc nepoděkovali, kdybychom sice vyhráli Champions Hockey League, ale extraligu hráli někde na třináctém místě.“

Chybí nám Jarda Bednář, Pardubice už neřeším

Po minulém ročníku extraligy nastala v Hradci řada změn. Obměnil se kádr a přišel nový hlavní trenér. Jak to jako zkušený hráč zatím vnímáte?

„Obměna byla velká. Jarda Bednář ukončila kariéru. Jirka Šimánek s Rendou Vydareným se vrátili do Budějovic. Hodně zvučných jmen spjatých s Hradcem odešlo. Je to změna, ale nebral bych to tak, že jsme extrémně omladili mužstvo. Řekl bych, že nyní máme vyvážený mix starší-střední-mladí. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat při ostřejších zápasech.“

Myslíte, že se vám nyní jako jednomu z nejzkušenějších hráčů nějak výrazně zvýšila vaše role v kabině?

„To bych neřekl. Pořád tam jsou zkušení hráči, kteří mají co říct. Třeba Dominik Graňák. Samozřejmě už nemáme Jardu, který byl absolutně vůdčí osobností týmu, ale myslím, že teď se to rozdělí mezi více lidí. Je fakt, že jako kapitán budu s trenéry a vedením řešit víc věcí, ale doufejme, že se vyhneme nepříjemnostem vyplívajících ze špatných výkonů.“

Jak si vlastně zatím zvykáte na roli nového kapitána Mountfieldu?

„ Zatím si nějak nezvykám. Momentálně není co řešit. Zatím jsme měli jen meeting pěti nejzkušenějších hráčů s trenéry. Díky tomu, že jsem kapitán, tady s vámi mluvím. (směje se) Kapitánem už jsem byl v Pardubicích, i v Rusku. Je to vesměs všude stejný. Nejsou v tom velké rozdíly. Určitě si po špatné třetině nestoupnu na lavici a začnu dělat bububu. Když i nejmladší hráč v kabině si během hry něčeho všimne, tak se nebude muset stydět promluvit.“

Je tato role pro vás speciálnější v tom, že jste s „céčkem“ vedl i největšího rivala z Pardubic?

„Atmosféra je vždycky výborná. Jsem rád, že se derby hraje, ale po mé osobní stránce už to tak neřeším. V pardubickém týmu znám už jen tři kluky. Je to možná i lepší. Nemám rád zápasy proti klukům, které znám hodně dobře. Uvidíme, jak budou reagovat pardubičtí fanoušci, ale nyní během přípravného derby už to brali docela v pohodě.“