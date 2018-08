Varaďa po výprasku Třince v LM: Soupeř si počínal chladnokrevně

Jak hodnotíte první zápas v CHL?

„Herně se to po vyrovnané první třetině, i když jsme byli gólově dole, zvedlo. Ve druhé třetině jsme měli spoustu příležitostí. Snížili jsme, pak ale přišly ohromné chyby ve třetí třetině, které nás stály tenhle zápas. Soupeř si v šancích počínal velmi chladnokrevně a proměnil je. A i když my jsme se do několika gólových příležitostí dostali, tak jsme si v nich nepočítali tak, jako švédský tým. Že nám to tam napadalo na závěr, to se prostě sesunulo s tím množstvím chyb.“

Je to pro vás políček po vydařené přípravě?

„Zase to byl jiný level oproti těm exhibičním utkáním a klukům malinko trvalo, než se do toho dostali. V některých fázích to ale bylo velmi dobré.“

Martin Adamský mluvil o tom, že soupeř byl hokejovější. Viděl jste to podobně? Třeba v šancích, které jste nevyužili?

„To bylo jasně vidět. Po naší velké chybě to třeba z mezikruží hodili nad lapačku chladnokrevně a my jsme stříleli do betonů. V některých situacích si budeme chtít počínat jinak.“

Klub dává Lize mistrů velkou váhu, jak moc vás štve takový start?

„Naše skupina je velmi těžká, ale každý zápas je jiný. Věřím tomu, že když pojedeme do Djurgaardenu, bude náš výkon lepší a srovnáme se s tím.“

Kádr máte široký, bude v neděli sestava jiná?

„Určitě, hráči, kteří dnes nehráli, tak nastoupí.“

Dostáváte se po nevydařeném startu pod tlak?

„Ve skupině je to pořád hratelné. Je tam Tappara, nechci předjímat, budeme chtít v neděli vyhrát. Kdyby to nedopadlo, máme další čtyři zápasy, může se stát cokoliv. Potřebujeme se dostat na dvě postupová místa a věřím tomu, že se vydáme, abychom se tam dostali.“